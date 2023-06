Roanne : les jeunes du Conseil municipal réalisent une vidéo pour sensibiliser au harcèlement scolaire

Quand nos adolescents prennent à bras le corps un sujet qui les concerne. Les membres du Conseil Municipal des jeunes de Roanne ont réalisé un clip vidéo afin de communiquer et de sensibiliser autour du harcèlement scolaire. Le projet a duré presque 2 ans, les jeunes sont allés à la rencontre de près de 200 personnes. La vidéo est un micro-trottoir lors duquel ils posent des questions aux Roannais sur le harcèlement et le cyberharcèlement.

Anaé, 18 ans, est la doyenne du CMJ, c'est elle qui a eu l'idée de faire cette vidéo : "Dans notre génération, le harcèlement est très banalisé, alors je suis très heureuse de voir qu'ils ont tous pris ce projet à cœur. Il y a plusieurs conseillers qui ont déjà été harcelés auparavant et de voir qu'ils en parlent, qu'on tente d'aider les jeunes, ça me fait plaisir. C'est important que tout le monde en prenne conscience, surtout les jeunes", explique la jeune femme.

Les jeunes du Conseil Municipal sont allés à la rencontre de près de 200 Roannais pour leur parler de harcèlement. © Radio France - Mairie de Roanne

"On se rend compte qu'on est pas tout seul face au harcèlement"

Maxence a aussi participé au projet : "J'ai déjà été harcelé dans ma vie, notamment en sixième. Les rencontres qu'on a faites avec les jeunes dans la rue, ça m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas le seul dans cette situation là et que d'autre avaient pu ressentir la même chose", confie le jeune garçon de 17 ans. Juste à côté Gisèle, 13 ans, acquiesce et rajoute "Le fait que ce soit un projet réalisé par nous, les jeunes*, c'est beaucoup mieux que si ça avait été réalisé par des adultes. On l'aurait peut-être moins pris au sérieux, là on comprend mieux la situation",* se réjouit la jeune conseillère municipale.

Éduquer et sensibiliser aussi les parents

Laurent est un quinquagénaire, papa d'Alexandre qui est au lycée. Il l'avoue, il est un peu dépassé par les réseaux sociaux : "Je suis un peu détaché de tout ce qui est cyberharcèlement. J'ai du mal à me mettre dedans. Heureusement qu'il y a des informations comme ça qui sont faites. Une sensibilisation pour les jeunes et pour les parents*, parce que nous, on est toujours un peu en décalage"*, avoue le père de famille.

Les jeunes ont été aidé par l'association Stop Fisha qui sensibilise et lutte contre le harcèlement en ligne. C'est la bénévole Chloé qui les a accompagné : "J'étais vraiment très heureuse. Le travail était super chouette. C'est quelque chose qui les a touchés, qu'ils vivent alors ils se sentaient investis. Et puis ils ont aussi compris les bases de la lutte contre les harcèlements, j'ai confiance dans cette nouvelle génération*"*, sourit la bénévole.

Les jeunes conseillers municipaux ont prévu de diffuser le clip dans plusieurs établissements scolaires à partir de la rentrée prochaine.