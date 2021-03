A Roggenhouse, dans le Haut-Rhin, les parents et les élus vont manifester ce samedi contre la fermeture programmée d'une classe d'élémentaire. Les habitants craignent une menace dans l'avenir sur l'école. Les enfants devront aller à Munchouse, à 4 kilomètres. Un transport qui coûtera à la commune.

Roggenhouse : mobilisation contre la fermeture d'une classe et la menace qui pèse sur l'école rurale

La mobilisation des parents d'élèves et des élus à Roggenhouse. Ils militent contre la fermeture d'une classe élémentaire à la rentrée prochaine, faute d'effectifs suffisants. Ils craignent ensuite dans l'avenir, la fermeture pure et simple de l'école du village de 470 habitants.

Dans la commune, il y a également une classe de maternelle. Il y a 25 élèves au total en maternelle et élémentaire.

Un transport à organiser coûteux pour la mairie

La classe élémentaire doit fermer, faute d'effectifs suffisants. Parents et élus appellent à manifester ce samedi 6 mars à 10 heures, devant l'école. Une réunion est prévue aussi à l'inspection académique à Colmar le mardi 9 mars. "Nous avons des inquiétudes sur les solutions de garde. Nous avons des enfants épanouis dans cette école et ils vont devoir changer l'année prochaine, " s'inquiète Caroline Kittler, parent d'élève.

La préparation des banderoles pour la manifestation de samedi © Radio France - Guillaume Chhum

Cette situation complique la tâche de la municipalité :" Les enfants sont sans attachement. Au choix des parents de décider où ils entendront aller. Du coup, il va falloir que l'on finance un transport scolaire," déplore le maire de Roggenhouse, Vincent Naegelen.

L'ex maire de Roggenhouse avait traité Emmanuel Macron de "menteur"

Roggenhouse n'est pas à sa première manifestation contre la fermeture de classes et d'école. En 2019, l'ancien maire avait écrit à Emmanuel Macron en le traitant de menteur.

Dans sa campagne, le président actuel avait promis de ne pas fermer d'écoles rurales. Le maire avait obtenu gain de cause : c’est la classe maternelle qui avait été fermée puis rouverte et la classe élémentaire maintenue. Les parents d'élèves et les élus actuels espèrent avoir autant de réussite.