Romans-sur-Isère : vaste mouvement de grève contre la fermeture de deux écoles par la mairie

15 des 21 écoles que compte Romans-Sur-Isère seront fermées ce jeudi 5 mai. Un important de mouvement grève est prévu chez les enseignants pour dénoncer une décision de la municipalité. Celle-ci a acté en conseil municipal le 26 avril la fermeture des écoles République et Pouchelon à la rentrée prochaine. La municipalité invoque une nécessité dans le cadre de son plan de modernisation des écoles. 172 enfants et 8 enseignants sont directement concernés par la fermeture.

Un choix qui ne passe pas du côté des enseignants

La municipalité de Romans-Sur-Isère entend en effet moderniser l'ensemble de ses écoles. Il s'agit de réhabiliter les bâtiments existants mais aussi de simplifier la vie des usagers en unifiant par exemple les horaires du péri-scolaire ou bien encore en simplifiant la cantine. Problème, les écoles République et Pouchelon font partie de ces écoles qui ne sont pas pleinement utilisées, qui sont trop anciennes et plus adaptées à l'époque. "Par exemple, l'école maternelle de la République qui accueille des élèves entre trois et six ans, est obligée de se déplacer pour la restauration scolaire à midi, donc ils traversent la ville pour se rendre dans un autre bâtiment" explique Edwige Arnaud, l'adjointe en charge de l'éducation à la mairie de Romans.

Du côté des syndicats la décision ne passe pas. Des écoles anciennes, plus adaptées, avec des problèmes de cantine, il y en a d'autres explique-t-on du côté de la FSU. La co-secrétaire départementale, Amélie Chapapria évoque notamment les cas de Jules Verne et Jules Nadi. "Pourquoi fermer ces écoles là (République et Pouchelon), elles sont plus vieilles oui, mais elles ne sont pas non plus dégradées !". Surtout pour les équipes en place c'est un crève-coeur de devoir partir. Elles y sont très attachées. "On s'y sentait bien. On a des salles de classe qui sont spacieuses, une grande cour ombragée pour que les enfants puissent se défouler. Le bien être pendant les six heures d'école qu'ils ont au quotidien, je pense qu'il est assuré dans cette école" confie Christelle, qui enseigne à République depuis 12 ans.

Parents et enseignants dénoncent une décision à marche forcée

Le calendrier et la méthode mettent enseignants et parents en colère. Selon la FSU, lorsqu'en novembre la question d'une éventuelle fermeture est posée, les représentants de la mairie auraient assuré que ce n'était pas à l'ordre du jour. Pourtant, fin janvier, de façon informelle, Alexandre Piron délégué des parents d'élèves de Pouchelon apprend que l'école de sa fille va fermer. "Nous avons très rapidement envoyé un courrier à madame le maire lui demandant un rendez vous. Nous n'avons eu aucune réponse, à part la proposition d'avoir un conseil d'école exceptionnel le 5 avril". Lors de ce conseil la mairie soumet au vote deux questions portant sur le plan de modernisation, et sur le calendrier de celui-ci, les parents imposent eux une question sur la fermeture des deux écoles. Leur réponse, négative sur la fermeture, n'aurait pas été pris en compte. L'éducation nationale a ainsi donné son accord au projet. "On a vraiment le sentiment que la mairie est passée en force, que l'inspection académique nous a trahis" confie Alexandre Piron. "On a tout fait pour mettre les gens au pied du mur, pour leur dire maintenant c'est comme ça, vous pouvez rien dire. Et avec ou sans vous, de toute façon ça se fera" ajoute de son côté Amélie Chapapria de la FSU.

Ce jeudi, il y aura 88% de grévistes selon la FSU, moins de 16% selon les données remontées à l'éducation nationale. La majorité des écoles seront fermées à Romans-Sur-Isère. Enseignants et parents ont aussi prévu de manifester. Ils entendent ainsi mettre la pression alors que la décision doit être entérinée en Comité Technique Spécial Départemental en présence du directeur des services départementaux de l'éducation (DASEN).