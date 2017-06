A Rombas, le baccalauréat 2017 se poursuit sur Internet

A Rombas, une vingtaine de collégiens et de lycéens de la cité scolaire Julie-Daubié produit des émissions pour décortiquer les épreuves du baccalauréat 2017.

Un fond noir, des smartphones en guise de caméra, des techniciens en régie, du 15 au 22 juin 2017, la cité scolaire Julie-Daubié à Rombas se transforme en studio télévisé.

Une vingtaine de collégiens et de lycéens diffuse en direct sur Facebook et YouTube des émissions, une par jour d'épreuve. Sur leur plateforme baptisée JD 3.0, le programme de 15 minutes raconte, explique, et analyse les sujets tombés à peine quelques minutes plus tôt.

Le reportage de Jordan Muzyczka Copier

Sur le plateau, Valentin Piovesan, élève en seconde, recueille les exercices: réactions à chaud des candidats: "Je pense avoir bien compris le sujet", espère l'une des élèves invitée, concernant l'épreuve de philosophie ; une autre, prudente rajoute: "Je vais continuer à travailler pour les prochaines épreuves".

La seconde partie elle, est destinée a questionner un professeur de philosophie, pour la première épreuve.

"L'intérêt, c'est surtout de rassurer les élèves pour la suite des épreuves. C'est ici où l'on partage les angoisses, le stress, et que l'on essaye de désamorcer tout cela" Mathieu Dantec, professeur de philosophie au sein de l'établissement.

Comme des professionnels

"J'ai à peu près une bonne douzaine de feuilles", montre Valentin Piovesan. " Toute l'émission n'est pas rédigée dessus, ce serait trop compliqué pour tout retenir, mais cela me sert pour m'organiser. C'est mon fil conducteur. Après, j'ai des blancs, des trous, ils sont destinés à relancer les invités sur ce qu'ils vont me dire, à là, je dois improviser".

En régie, ils sont deux pour veiller au bon déroulement de l'émission l'un au son, l'autre à la vidéo. "il faut gérer le présentateur, quand il y a des questions en direct sur YouTube, il faut les lire et les transmettre dans l'oreillette, il faut être vigilant sur la bonne position des caméras", raconte Lucas, 19 ans, en service civique et ancien élève à Julie-Daubié.

Le jeune technicien a dû également confectionner l'habillage visuel, comme le bandeau apparaissant à l'écran, un travail qui a demandé deux mois de mise en place.

Ces collégiens et lycéens ne sont pas seuls, trois documentalistes et une enseignante les encadrent " On s'est réuni une fois par semaine. Mon rôle est de trouver les enseignants qui interviendront, pour ce qui est des questions, ou du direct, là ce sont les élèves eux-même".

Cela fait deux ans que L'établissement Julie-Daubié a instauré, sur la base du volontariat, des ateliers numérique. Des réalisations déjà récompensée. L'an dernier, le Clemi, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information a décerné le premier prix du concours Médiatiks dans la catégorie média en ligne.