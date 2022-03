Rosny-sous-Bois : un atelier de web radio pour aider les élèves décrocheurs

Pourquoi ne pas proposer de faire de la radio aux élèves démotivés et décrocheurs ? A Rosny-sous-Bois, le collège Langevin Wallon a mis en place un atelier pour les aider. Une idée qui semble porter ses fruits. Six élèves ont animé une émission ce jeudi devant leurs camarades.

C'est un souhait de Jean-Michel Blanquer : développer les web radios dans les collèges. Le ministre de l'Education nationale veut que les élèves musclent leur esprit critique, s'éduquent aux médias et s'arment face aux réseaux sociaux. Des appels d'offres seront lancés, d'après le ministre, pour aider tous les collèges à créer leur web radio. Certains se sont déjà lancés. C'est le cas à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) au collège Langevin Wallon. Depuis l'année dernière déjà, un atelier radio est mis en place. Cette année, six élèves décrocheurs de 4e et 3e ont participé à l'aventure. Résultat : une heure d'émission présentée en direct ce jeudi face à leurs camarades dans la cour du collège.

Le reportage est à écouter ici. Copier

Pour Lhaj Azzouzi, le principal-adjoint du collège, ce genre d'atelier est extrêmement bénéfique pour les élèves, notamment ceux qui ont du mal à suivre en classe : "Ça leur permet de travailler l'écriture. Ça leur permet de travailler la communication entre eux, le respect des uns et des autres et de retrouver le goût d'apprendre. Ils ont apprécié du temps ensemble, des heures et des heures alors que quand on leur dit de passer dix minutes à faire leurs devoirs c'est insupportable", plaisante le principal-adjoint qui pointe du doigt un autre aspect positif : le fait d'être en petit groupe : _"_On leur accorde une attention particulière dans une classe à 27 élèves, c'est plus compliqué. Là, ils ont trois intervenants pour eux ce qui est complètement différent. La plupart du temps, ces élèves recherchent une attention particulière pour qu'on les aide sur leurs difficultés."

Mais Lhaj Azzouzi ne crie pas victoire trop vite : "Il va falloir tout de même poursuivre le travail sur les apprentissages et sur le rapport à la discipline mais sur la partie affective, ça va déjà déclencher quelque chose." Accompagné par la principale du collège, Odile Cogoluegnes, tous les deux souhaitent poursuivre dans cette dynamique novatrice et bénéfique pour les élèves. Deux autres ateliers ont d'ailleurs été créés cette année dans l'établissement : un atelier "feelings" qui repose sur un jeu de société à destination des 6e et des 5e pour gérer leurs émotions et un escape game.