C'est l'heure d'un premier bilan pour la classe de CP de Clément Marot à Rouen. La professeur des écoles, Florence Chauvière, constate qu'enseigner dans une classe à dix élèves semble beaucoup plus efficace et confortable qu'à 25 élèves.

Seine-Maritime, France

Plus que quelques jours avant les vacances de février ! Le soir du vendredi 23 février 2018, les enfants seront en congés pour deux semaines. À Rouen, l'école Clément Marot teste depuis la rentrée le CP à 12 élèves, mesure portée par le gouvernement pour les établissements en REP + (Réseaux d'Éducation Prioritaire renforcés).

Écriture, lecture, théâtre ; l'institutrice Florence Chauvière a le temps de faire beaucoup de choses dans sa classe de CP à 10 élèves © Radio France - Marion Aquilina

Dans cette classe rouennaise, ils sont dix élèves. Leur maîtresse, Florence Chauvière, explique qu'en travaillant avec deux fois moins d'enfants, c'est plus confortable : "Comme c'est beaucoup plus calme, ils peuvent plus facilement apprendre, ils sont moins fatigués en classe, il y a beaucoup moins de conflits."

Ce qui est frappant dans cette salle de classe de CP, c'est effectivement le silence. Florence Chauvière sourit : "On n'a pas besoin de demander le silence parce qu'on l'a, ça se fait tout seul! On aura du mal à revenir en arrière en tant qu'enseignant quand on a travaillé dans ces conditions. Si on devait revenir à plus de 20 élèves, ce serait très difficile."

La maîtresse Florence Chauvière et les élèves de la classe de CP à l'école Clément Marot à Rouen © Radio France - Marion Aquilina

Écriture des devoirs dans le cahier pour Sanaa, une des élèves de cette classe de CP à 10 élèves à Rouen à l'école Clément Marot © Radio France - Marion Aquilina