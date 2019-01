Rouen : des milliers de lycéens attendus au Salon de l’étudiant

Rouen, France

"C’est très enrichissant", se réjouit Mathis après avoir papillonné de stand en stand au Salon de l’étudiant de Rouen, vendredi 11 janvier, sous la supervision de sa mère. "On découvre plusieurs écoles dont on peut ne pas avoir entendu parler au lycée, décrit-il. Par exemple, un BTS audiovisuel que je ne connaissais pas." Des milliers de lycéens vont participer à ce salon et glaner des informations auprès des plus de 100 exposants.

S’informer sur les filières et les examens

Julie et Méline veulent faire des études de médecine. "Ce concours est tellement sélectif qu’on préfère assurer nos chances", expliquent-elles.

Les deux lycéennes en classe de terminale S comparent les classes préparatoires à suivre pendant la première année d’études à l’université et qui aident à avoir le concours du Paces. "On se renseigne et on voit les avantages et les inconvénients de chaque prépa", dit l’une. "On n’a pas vraiment droit à l’erreur", ajoute l’autre.

"Moi, je suis intéressée par les écoles d’ingénieurs, spécialité biologie, pour travailler dans la recherche, commente Jeanne, étudiante en classe de première. Je suis allée faire un petit tour et puis il y a pas mal d’écoles et les exposants expliquent vraiment très bien le parcours, les examens, les stages. Ça m’a apporté beaucoup de choses."

Rassurer les lycéens

L’université inquiète certains lycéens qui se demandent s’ils seront vraiment jetés dans l’arène, sans aucun encadrement. "En première année, on ne nous jette pas dans le bain comme ça, on nous accompagne", rassure Lauriane, étudiante en master d’urbanisme au Havre.

"Les lycéens ne savent pas vraiment comment se passent les cours à l’université, on est obligés de leur expliquer ce qu’est un cours magistral et les TDs, assure-t-elle. A l’université ce n’est pas forcément des cours qu’en amphithéâtre, on a des cours dans des salles en petit groupe."

Ouvert aux élèves de première et de terminale

Au bout d'une heure, Jeanne ne sait plus où donner de la tête. Pour cette élève de première "c’est très anticipé donc on se perd un petit peu au départ, mais on trouve vite quelque chose qui peut nous intéresser".

La lycéenne est venue en car avec 190 camarades du lycée de la Providence de Dieppe et deux professeures, dont Alexandra Fihue-Buquet qui enseigne l'histoire et la géographie. Selon elle, "emmener les élèves [dans ce type de salon] fait partie aussi de l’accompagnement qu’on doit faire [dans les établissements scolaires]. Tous les élèves, là, sont obligés de participer".

Mais certains ne trouvent pas satisfaction. "J’ai vu des choses sur l’armée, sur la gendarmerie et tout ça, mais pour partir à l’étranger, je n’ai rien vu", regrette un lycéen à la sortie qui voudrait partir en Ecosse. "Moi, ce qui m’intéressait c’était les études de droit, et vu qu’il y a déjà eu un salon à Evreux et qu’ils étaient déjà présents auparavant, ça se répète", conclut un autre.

Le Salon de l'étudiant de Rouen, c'est du 11 au 12 janvier 2019 de 10h à 18h, dans le Hall 7 du Parc des expositions, avenue des Canadiens, au Grand-Quevilly.