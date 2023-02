Rouen : elle suit ses cours grâce à un robot

Dans les couloirs du lycée Jeanne d'Arc , à Rouen (Seine-Maritim), le robot télécommandé surmonté d'un écran fait toujours réagir les élèves qui pour certains font coucou au visage qu'ils aperçoivent dedans. Ce visage c'est celui d'Anne-Valérie, 17 ans, élève en terminale. La jeune fille est en convalescence chez elle après une opération du dos qu'elle a subi en fin d'année dernière.

Mais pour manquer le moins de cours possible "et les suivre le mieux possible pour ne pas redoubler" explique la jeune fille, avec sa maman et l'équipe pédagogique de son lycée, elle a pris contact avec l'inspection d'académie qui a pu lui mettre à disposition depuis mi-janvier un robot et tout le matériel qui va avec . "Un ordinateur, un casque, une souris pour pouvoir le commander à distance" explique Anne-Valérie.

Le robot est en effet équipé de roues, il est connecté à internet et équipé d'un écran et d'une caméra qui permet à Anne-Valérie de se connecter en direct. "Cela fonctionne comme un appel en visio, détaille simplement la lycéenne. Je vous vois vous, je vois le pied du robot pour circuler, avancer, reculer ou tourner sur moi-même. Je m'y suis fait rapidement" sourit-elle.

En cours de spécialité SVT au lycée Jeanne d'Arc à Rouen (Seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

L'utilisation du robot demande tout de même une certaine concentration et surtout du réseau. Le lycée n'étant pas encore équipé de wifi, la connexion se fait en 4G et cela ne passe pas dans toutes les salles. Anne-Valérie a donné la priorité à sa spécialité SVT. Elle peut ainsi suivre ses cours par ce biais et c'est précieux en particulier pour les TP. "On comprend mieux quand on voit de ses propres yeux" confie-t-elle.

"C'est aussi important qu'elle garde le lien social avec ses camarades, cela lui fait du bien" souligne la proviseure adjointe de l'établissement. "C'est un plus. Même si cela doit rester exceptionnel mais dans une situation comme celle-ci c'est vraiment positif" ajoute Sara Lueger. En parallèle, deux professeurs ont accepté de se déplacer pour donner des cours à domicile à la lycéenne qui ne cache pas son impatience de revenir en cours en chair et en os.

Elle espère revenir en cette fin février mais quoiqu'il arrive l'éducation nationale lui prête le robot jusqu'à la mi-mars. Elle pourra donc alterner entre présence physique et présence par écran interposé le temps d'être tout à fait rétablie.