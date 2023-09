Rouen : le musée national de l'éducation plonge dans l'histoire du vêtement à l'école

L'exposition s'ouvre par une vitrine qui met en regard une blouse et un manteau typiques du XIXème siècle et un pull à col roulé et son pantalon pattes d'eph des années 1970. De quoi "nous plonger dans des souvenirs pour certains" commente Eléonore Belin, chargée des expositions temporaires au musée national de l'éducation, à Rouen (Seine-Maritime).

Une blouse d'élève du XIXème siècle côtoie des vêtements des années 1970 © Radio France

De quoi aussi nous rappeler combien le vêtement à l'école est aussi bien soumis à des règles que perméable à la mode et aux mouvement de la société de son époque. "On veut s'affirmer, on se construit à l'école" souligne Eléonore Belin et cela passe par le vêtement. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de cette exposition "S'habiller pour l'école" que propose le musée en ce moment. Elle interroge le rapport de l'élève au vêtement mais aussi celui de l'institution et de la politique.

L'exposition "S'habiller pour l'école" au musée national de l'éducation, à Rouen (Seine-Maritime) © Radio France

A travers des photographies, des documents, des peintures, c'est le rapport de l'école au vêtement qui est scruté depuis la fin du XIXème jusqu'à nos jours. Du port de la blouse au t-shirt revendicatif, ce sont les règles et la mode qui s'invitent dans les établissements scolaires et que l'exposition se propose de montrer.

L'exposition présente près de 250 objets et documents © Radio France

Le musée a choisi aussi de s'emparer des sujets d'actualité qui font parler en cette rentrée scolaire encore une fois comme la question de l'uniforme qui, à la différence de la blouse, est toujours resté très exceptionnel en France ou encore la question de la laïcité et des vêtements qui se trouvent bannis des établissements scolaires depuis la fin des années 1980.

L'exposition n'oublie pas non plus les enseignants car "il n'y a pas que des enfants à l'école" sourit Eléonore Belin. L'enseignant en effet est scruté par ses élèves et lui aussi doit choisir méticuleusement sa garde-robe.

L'exposition est visible jusqu'au 31 mars 2024, l'entrée est gratuite. Toutes les informations pratiques sont sur le site du musée .