Rougemont-le-Château : au collège Colucci, le quart d'heure de lecture victime de son succès

Rougemont-le-Château, France

Dans les couloirs du collège Colucci, à Rougemont-le-Château, le silence est roi entre midi et deux. Tous les jours, le bâtiment est investi pendant deux heures par des élèves en soif de lecture. Une initiative qui s'inscrit dans le dispositif du quart d'heure de lecture, mis en place par le ministère de l'Education nationale avec l'association Silence on lit. Le principe pour chaque collège : consacrer au moins un quart d'heure à la lecture après le repas de midi, pour les élèves mais aussi les professeurs et le personnel de l'établissement.

Un moment de détente au milieu des cours

"C'est vraiment relaxant", confie Grégoire, élève en 3ème. Il est assis sur des coussins, à même le sol, une BD dans les mains. "On lit vraiment à notre rythme, c'est pas comme pendant les cours", renchérit son camarade Mathis. "En salle de classe, on est beaucoup moins libres, on doit constamment faire attention à des règles très strictes." Pour Chiara-Luna, en classe de 5ème, c'est aussi une bonne séance de relaxation. Surtout avant une évaluation. "En lisant avant un contrôle, je sais que je vais arriver devant ma copie un peu plus détendue, je ne serai pas aussi stressée que d'habitude."

Ce quart d'heure de lecture est aussi parfois le seul dans la journée de certains élèves, comme Tom, 12 ans. "Quand je suis chez moi, je ne lis pas beaucoup, je préfère être sur mon téléphone portable. En venant à ce quart d'heure de lecture, je découvre de nouvelles bandes dessinées. Avant, je lisais rarement Titeuf, ou même Les Simpson."

Les profs s'y mettent aussi

Un engouement qui ravit Marie-Luce Pernot, leur prof de lettres. Elle aussi participe à ce temps de lecture, assise dans un couloir du dernier étage. "C'est vraiment le rêve de tout prof de français de voir des élèves venir hors des temps de cours pour parler de certains livres. Je leur fais quelques explications de textes sur des ouvrages qu'ils ont eux-mêmes choisis, ça les motive beaucoup plus !"

A l'origine de cette initiative, la principale du collège Colucci, Corine Monchatre. "On a commencé par mettre en place une journée de lecture obligatoire juste avant les vacances de Noël. Tout le monde s'y est mis, même les agents de l'administration. Certains élèves lisaient allongés dans les salles de classe, ça a vraiment créé une ambiance particulière."

Les élèves sont tellement motivés qu'ils viennent lire tous les jours

Depuis cette expérimentation, l'initiative est très plébiscitée par les élèves. "Depuis janvier, on organise ce quart d'heure de lecture deux fois par semaine, dans les couloirs du bâtiment administratif", continue la principale. _"_Sauf que les élèves sont tellement motivés qu'ils viennent désormais lire tous les jours, parfois une heure complète après le repas. Au départ, c'était notre dispositif mais ils se le sont totalement appropriés."