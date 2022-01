Châteauneuf-du-Faou : Roxana Maracineanu et Alain Bernard pour la réouverture de la piscine

Fermée depuis 2015, la piscine de Châteauneuf-du-Faou (Finistère) a rouvert ce vendredi 28 janvier 2022. L'ancien champion olympique Alain Bernard et la ministre des Sports Roxana Maracineanu l'ont inaugurée après plus d'un an de travaux et 5,6 millions d'euros pour la remettre aux normes,

Elle a enfin rouvert ses portes. La piscine de Châteauneuf-du-Faou (Finistère) était fermée depuis 2015. Après un an de travaux et 5,6 millions d'euros, elle a accueilli ses premiers jeunes nageurs ce vendredi 28 janvier 2022.

Deux classes de 6e de la commune ont pu profiter en avant première de cette toute nouvelle piscine. Un plaisir pour ces collégiens de retrouver le chemin des bassins. "C'est trop bien", "ça donne envie de revenir", "ça faisait longtemps que j'avais pas nager". Tous sont heureux de renfiler bonnets de bain et lunettes de plongée.

Susciter des vocations et faire de la prévention

D'autant plus qu'au bord du bassin, il y a un professeur pas comme les autres. C'est le champion olympique Alain Bernard qui endosse ce rôle. "Ils sont plein d'énergie", rigole l'ancien nageur. Au programme, des exercices simples mais ça paie. "Même ceux qui n'étaient pas à l'aise au début prennent confiance." Et c'est bien ça le but. Faire revenir les enfants vers les bassins, "susciter des vocations" et qu'ils se sentent "en sécurité dans l'eau". "C'est important qu'il y est des piscines sur ces territoires", explique-t-il.

Un sentiment que partage les professeurs d'EPS qui encadrent la sortie, à l'image de Caroline Laroche. "On est dans une ville proche d'un canal, proche de la mer. Les enfants vont souvent à la plage. Ils doivent pouvoir se sauver, ou sauver si nécessaire." La prévention des noyades, une motivation aussi pour Alain Bernard. "Beaucoup d'enfants ne savent pas nager à leur âge, c'est aberrant en France, en 2022". Chaque année, les enfants représentent plus d'un quart des 1 000 noyades mortelles.

Un héritage des JO 2024

La lutte contre les noyades, c'est aussi l'une des priorités de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Présente également pour la réouverture de la piscine de Châteauneuf-du-Faou, elle voulait mettre en avant l'importance de faire revenir les enfants dans les piscines après deux ans de pandémie. "Ce sont des habitudes, des gestes que l'on perd très vite", déplore-t-elle.

La piscine a été en partie rénovée avec des fonds de France relance, et fait également partie des programmes mis en place dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024. Bien qu'aucune épreuve ne se déroule en Bretagne, la ministre voit en ces nouvelles infrastructures un "héritage des Jeux", à la fois matériel, avec des infrastructures de proximité, et immatériel, avec un lien entre les clubs et les gens, avec une pratique renforcée de la natation. "Ici, c'est la ligue de natation bretonne qui va avoir la main sur les infrastructures. C'est une marque de confiance, c'est un première."