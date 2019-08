Royan : soupçonné de fraude au bac, Robin se bat "pour son honneur et sa dignité"

Royan, France

"Rétablir son honneur et sa dignité". Rien de moins. C'est ce qu'espère Robin, Royannais de 19 ans, convoqué ce mercredi matin devant la commission de discipline du baccalauréat organisée à Poitiers. En cause, sa copie de philosophie, qui reprend au mot près des passages entiers d'un auteur sans le citer. Le correcteur a soupçonné une fraude, et a saisi le rectorat qui a immédiatement mis en route la machine disciplinaire.

Robin se défend en expliquant qu'il a une excellente mémoire visuelle. Ce que confirment ses profs du lycée Cordouan de Royan. Dans une lettre de soutien adressée au rectorat, sa prof principale de la filière STMG tente d'expliquer le fonctionnement du jeune homme. Un garçon très stressé qui a besoin pour se rassurer d'apprendre ses cours par cœur. Ce qui vaut donc pour toutes les matières, dont la philo. Ses profs ne sont pas du tout étonnés que Robin soit capable de restituer de longs extraits au mot près.

D'ailleurs, les parents de Robin seraient curieux de savoir ce que le rectorat a réuni contre son fils. Aucun signalement n'a été fait durant l'épreuve, que Robin a passé au deuxième rang, tout près d'un correcteur. Ce que le jeune homme et sa famille ne parviennent pas à comprendre, c'est qu'il ait fallu attendre deux mois pour s'expliquer. Robin a découvert la suspension de son résultat le 4 juillet, veille des résultats. Et la commission de discipline n'est programmée que le 28 août.

Deux mois d'attente douloureuse

Pour les parents de Robin, une simple audience individuelle aurait permis de lever le doute, dès le début de l'été. Des proches qui pestent contre un "manque d'humanité" du rectorat. Plusieurs demandes de rendez-vous sont restées vaines, y compris auprès du médiateur du rectorat "qui a répondu qu'il n'avait pas le temps" de s'occuper d'eux.

Une attente très douloureuse pour Robin, sujet régulièrement à des crises d'angoisse. Le jeune homme vit cette procédure comme une injustice, lui qui a un sens très développé du devoir et de l'honneur, ce qui le pousse à vouloir s'engager dans l'armée, où il aimerait devenir infirmier. L'an dernier, il avait reçu le prix de l'éducation citoyenne pour saluer son implication au lycée et en dehors.

"La procédure est stricte, reconnait Valérie Hulin, responsable de la division des examens de l'académie de Poitiers. Mais c'est une question d'équité avec les autres candidats." Quant à ces deux mois d'attente avant d'entendre l'élève, "c'est aussi pour lui permettre de préparer sa défense", aujoute encore Valérie Hulin.

Une orientation dans l'impasse

Le manque d'humanité, un procès qui passe mal au rectorat. "Des humains, Robin et sa famille en ont rencontré lorsqu'ils sont venus à Poitiers consulter son dossier", précise Valérie Hulin. Ces personnes auraient notamment pu conseiller à Robin de ne surtout pas abandonner la procédure Parcoursup, et demander un délai à l'institut de soins infirmiers de Talence où il avait été admis.

Au lieu de cela, le jeune homme n'a pas confirmé son vœu sur Parcoursup, et il a perdu sa place. Résultat : même s'il est relaxé à l'issue de cette commission de discipline, Robin se retrouve le bec dans l'eau en matière d'orientation. "Il pourra participer à la phase complémentaire" de Parcoursup, répond le rectorat. Et obtenir un accompagnement personnalisé, comme les élèves obligés de passer le bac en septembre.

Robin sera fixé sur son sort jeudi ou vendredi, par un courrier officiel. Toutes filières confondues, 10 élèves passent ce mercredi devant la commission de discipline de l'académie de Poitiers, pour des soupçons de fraudes au bac.