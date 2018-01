Après avoir consulté parents d'élèves et enseignants, la mairie de Forbach a décidé de revenir sur la réforme des rythmes scolaires. Les écoliers forbachois reviendront donc à la semaine de quatre jours à la rentrée de septembre 2018.

Forbach, France

Après Montigny les Metz, Woippy, Hayange, St Avold ou encore Marly, Forbach fait machine arrière sur la réforme des rythmes scolaires. Dés la rentrée de septembre 2018, les écoliers de la ville reviendront à la semaine de quatre jours. Une décision prise par la mairie, à l'issue d'une concertation à laquelle ont participé "la quasi-totalité des enseignants et 1 047 parents d’élèves" selon le communiqué de presse publié ce mercredi.

Écrasante majorité pour la semaine de 4 jours

Et le résultat est sans appel : 89% des enseignants et 86% des parents sont favorables au retour à la semaine à 4 jours. Par ailleurs, une large majorité s’est dégagée pour des horaires de classe le matin de 8h00 à 11h30 et l’après-midi de 13h30 à 16h00.

La mairie de Forbach indique que la concertation se poursuit car "il faut toutefois s’interroger sur une nouvelle organisation du temps périscolaire."

Cette décision n'est pas anodine : c'est la première fois en Moselle qu'une ville majeure, tenue par une municipalité socialiste, détricote l'une des réformes éducatives marquantes du quinquennat de François Hollande. La ville de Metz s'y refuse toujours.