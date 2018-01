Saint-Étienne, France

C’était un secret de polichinelle que le maire de la ville Gaël Perdriau a confirmé hier. Comme France Bleu vous l’annonçait dès novembre, en septembre 2018, les écoles publiques de la ville vont repasser à la semaine de quatre jours.

Vote sans appel des parents

Une annonce qui concerne 12.600 élèves et leurs parents dans les 74 écoles publiques de la ville. La mairie suit donc l'avis des parents stéphanois, qui pour 85% d'entre eux avaient voté pour ce retour à l'ancien rythme scolaire. Les enseignants ont dit oui également. Sur les 74 écoles, 67 conseils d'écoles ont voté pour la semaine de quatre jours.

Une semaine de quatre jours qui selon la municipalité va simplifier la vie des parents. Les enfants finiront tous les jours à la même heure : 16h30. Concrètement, à partir de la rentrée de septembre, les écoliers stéphanois iront en classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Un accueil de loisirs périscolaire sera organisé par les associations d’éducation populaire jusqu’à 19h. Le mercredi sera réservé aux temps d’activités et de loisirs. Une réflexion est lancée pour définir exactement les activités qui pourront être proposées, en lien avec les centres de loisirs et les structures sportives.

Piscine et musée gratuits

Le retour de la semaine de quatre jours s’accompagne aussi d’une mesure destinée à rendre plus accessible la culture et le sport aux écoliers. Désormais, les sorties scolaires dans les structures municipales (piscines, patinoire, musées … ) seront gratuites et prises en charge par la mairie.