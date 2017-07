Rythmes scolaires : pas de dérogation pour la commune de Gorron en Mayenne

Les écoles publiques de Gorron feront toujours des semaines de quatre jours et demi pendant l’année scolaire 2017/2018 : l’inspection académique n’a pas accordé de dérogation à la commune.

L’inspection académique a publié une nouvelle liste des communes qui ont obtenu le droit de repasser à une semaine de quatre jours dans leurs écoles, jeudi 13 juillet (voir ci-dessous). Elle précise que sur les 52 qui ont demandé une dérogation à la réforme des rythmes scolaires, 51 l’ont obtenu. La demande de Gorron n’a pas été satisfaite.

Pas de taps l’an prochain : les parents d’élèves voulaient une dérogation

Pendant l’année scolaire 2017/2018, la mairie gorronnaise ne mettra pas en place de temps d’activités périscolaires (taps) dans ses écoles publiques. "Ce n’est pas qu’on ne veut pas, c’est qu’on ne peut pas", explique le maire, Jean-Marc Allain.

Ce n’est pas une question d’argent, la mairie n’a même pas étudié l’impact financier des taps, assure-t-il. Le problème, c’est la difficulté de trouver du personnel pendant 45 minutes chaque jour de la semaine, et Gorron a besoin de 23 personnes pour faire fonctionner ces taps.

C’est pour ça que la mairie a demandé aux parents d’élèves s’ils souhaitaient, dans ce cas, revenir à la semaine de quatre jours. "Presque 70 % des parents ont répondu à cette enquête donc c’est quand même assez intéressant, et sur les 70 %, près de 80 % souhaitaient revenir à la semaine de 4 jours", raconte le maire.

Mais sans consensus, pas de dérogation

Le conseil municipal a donc voté le retour à la semaine de quatre jours. Mais les conseils d’école, eux, ont voté le maintien de la semaine de quatre jours et demi, qui est plus bénéfique à l’apprentissage des enfants.

On pensait que les conseils d’école auraient suivi l’avis des parents. – Jean-Marc Allain, le maire de Gorron

Or, l’inspection académique est formelle : pour obtenir une dérogation, il faut qu’il y ait consensus entre les deux instances. "Donc le directeur de l’inspection académique a décidé de rester sur les 4 jours et demi, tout simplement. (…) On est en démocratie, l’inspection académique a pris sa décision, maintenant, quand on est légitimiste, eh bien on l’accepte et on essaie de s’adapter", continue le maire.

L’an prochain, les écoles publiques de Gorron n’auront donc pas de taps, mais les cours finiront bien à 15h30. Un service de garderie sera disponible de 15h30 à 16h30, l’heure de passage du car scolaire. Les parents le pouvant viendront chercher leur enfant dès 15h30.

La liste complète des communes ayant obtenu une dérogation :

Andouillé, Assé le Bérenger, Ballots, Bazougers, Bouchamps les Craon (RPI Chérancé), Boulay les Ifs, Champfrémont, Chantrigné, Charchigné, Châtillon sur Colmont, Châtres la Foret, Chérancé, Congrier, Cossé le Vivien, Craon, Cuillé, Fromentières, Gesvres, Izé, Javron les chapelles, La Chapelle au Riboul, La Pellerine, La Rouaudière, La Selle Craonnaise, Lignières-Orgères, Marcillé la Ville, Martigné sur Mayenne, Mée, Montjean, Moulay, Neau, Neuilly le Vendin, Pommerieux, Pré-en-Pail, Quelaines-Saint-Gault, Ravigny (RPI Boulay - Champfrémont), Renazé, Saint Aignan sur Roë, Saint Baudelle, Saint Christophe du Luat, Saint Jean sur Mayenne, Saint Aignan de Couptrain (RPI), Saint Calais du désert (RPI), Saint Cyr en pail (RPI), Saint Georges sur Erve, Saint Pierre des Nids, Saint Pierre sur Orthe (RPI avec Vimarcé), Torcé-Viviers-en-Charnie, Trans, Vimarcé, Voutré.