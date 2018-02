Elle était en place depuis 4 ans à Lille, la semaine de 4 jours et demi devrait disparaître dès la rentrée de septembre 2018 dans les écoles. Appelés à voter ce samedi matin, les 16 000 parents d'élèves lillois se sont prononcés en faveur du retour de la semaine de 4 jours.

Lille, France

L'école le samedi matin, ce sera bientôt fini pour les petits écoliers lillois. Appelés à voter ce samedi matin, les 16 000 parents d'élèves ont choisi à 64% le retour de la semaine de 4 jours, avec un taux de participation de 65,5%.

Le vote avait lieu de 8h à 12h30 dans les écoles et des groupes scolaires et et les parents qui ne pouvaient pas se déplacer ont pu aussi confier le bulletin à leur enfant.

Les résultats ont été annoncés en début d'après-midi.

[Communiqué] Rythmes scolaires : les parents Lillois majoritairement pour les 4 jours. pic.twitter.com/33Zdxq5yu4 — PresseLille (@presse_lille) February 3, 2018

Conséquence de ce choix, les NAP, "nouvelles activités périscolaires", vont être arrêtées à la rentrée de septembre 2018. La ville va également ouvrir une réflexion sur les horaires de début et fin de classe: les journées, réparties sur 4 jours, seront forcément plus longues pour les écoliers lillois.

La maire de Lille, Martine Aubry, a longtemps milité pour la semaine des 4 jours et demi. Sa ville faisait cette année figure d'exception, alors que 80% des communes du Nord-Pas-de-Calais sont repassées à la semaine de 4 jours dans les écoles à la rentrée dernière.