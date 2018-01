Strasbourg, France

Entre la semaine de quatre jours et celle de quatre jours et demi, Strasbourg va devoir trancher. Alors que le gouvernement a donné toute latitude aux communes pour gérer l'épineux dossier des rythmes scolaires, la municipalité n'a pas encore choisi. Si la mairie opte pour un retour en arrière, le changement sera effectif à la rentrée de septembre 2019. La municipalité consulte pour le moment parents et enseignants. Les professeurs des écoles aimeraient une décision plus rapide. Ainsi le syndicat SNUIPP a lancé une pétition en faveur du retour aux quatre jours d'école.

A Colmar, les écoles sont repassées à quatre jours au début du mois de janvier. D'autres communes ont décidé de faire de même en septembre prochain, comme Souffelweyersheim, près de Strasbourg. Schiltigheim consulte les familles et les écoles. Par ailleurs, les NAP, les nouvelles activités périscolaires sont maintenant à la charge des mairies. Repasser à quatre jours représente donc de substantielles économies pour les collectivités.

Quels rythmes scolaires et pourquoi ? Donnez votre avis :

