Nord-Pas-de-Calais, France

Depuis septembre, la majorité des écoles de la région est revenue à la semaine des 4 jours, avec coupure le mercredi et le week-end. La ville de Lille, elle, réfléchit. Elle a maintenu la classe le samedi matin, mais les parents vont voter sur le sujet.

Pour alimenter la réflexion, ce mercredi soir, la municipalité a convié les parents à une réunion d'information, à l'Hôtel de Ville. Début février, il y aura un vote à bulletin secret, qui n'exclue aucun scénario : rester aux 4 jours et demi avec cours le samedi matin, changer pour le mercredi, ou revenir à la semaine de 4 jours.

Quel bilan dans les communes revenues aux 4 jours ?

80% des municipalités du Nord ont abandonné les 4 jours et demi, selon les chiffres de l'Education nationale, soit 64% des écoles.

C'est le cas de Marcq-en-Baroeul, près de Lille. A la sortie de l'école Pasteur, aucun parent ne semble regretter les trois dernières années, où les enfants allaient à l'école le samedi matin. Morceaux choisis : "Avec les 4 jours par semaine, on a un vrai week-end, les enfants sont contents, et les parents aussi". "Je trouve que les enfants sont nettement moins fatigués. Le fait d'avoir deux journées consécutives où il peuvent dormir le matin, c'est très positif, je trouve ça beaucoup mieux pour les enfants". Et les enfants, justement ? Lou est en CM1 : "je préfère 4 jours, on a le temps de se reposer le mercredi, le samedi et le dimanche. Avant, le samedi matin, je ne captais pas trop ce qu'on faisait en classe, j'étais trop fatiguée !"

Le dossier de France Bleu Nord : les rythmes scolaires Copier

Tout sauf les 4 jours !

Mais cet enthousiasme est loin d'être partagé par François Testu, chronobiologiste, président de l'observatoire des rythmes et des temps de vie des enfants : "je suis catégorique sur cette question : tout sauf les 4 jours !". Professeur émérite en psychologie à l'université de Tours, il considère que revenir aux 4 jours, c'est privilégier le choix des parents au détriment du bien être de l'enfant : "vous compressez le temps scolaire, donc il y a surcharge. Qu'on ne vienne pas nous dire que les enfants vont pouvoir dormir un peu plus, nos travaux ont montré que c'est faux. Trop souvent aujourd'hui, on oublie qu'il n'y a pas que les adultes qui ont des problèmes, il y a aussi les enfants."

Et les enseignants ?

Alice Raimundo, membre du secrétariat du SNUIPP/FSU du Nord, syndicat des enseignants du premier degré, est professeure à Beaumont- en-Cambrésis, dans une classe de CE1/CE2. Depuis la rentrée, les cours se font de nouveau sur 4 journées complètes. Elle reconnaît que "5 matinées, c'était vraiment bien, parce que ça nous permettait de bien travailler les fondamentaux, et d'avoir une régularité. Là, c'est moins évident, mais d'un autre côté, cette pause du mercredi est bénéfique pour les collègues, pour les préparations, le travail, etc." A la question de savoir si c'est l'intérêt de l'enfant ou de l'adulte qui a été pris en compte, elle répond sans hésiter : "le rythme de l'adulte ! On n'a pas concerté les enfants, ou mené d'études sur le bénéfice des 4 jours et demi et des 4 jours. Ce sont les adultes qui ont décidé."

Le dossier n'est pas clos

Face à ce paradoxe, Yves-Marie Jadé, secrétaire départemental du SNUIPP/FSU, explique : "si les enseignants se sont positionnés pour un retour à la semaine de 4 jours, c'est que les conditions dans lesquelles ils ont travaillé sur 4 jours et demi n'étaient pas satisfaisantes. D'une part parce qu'on n'a pas pris le problème dans sa globalité. D'autre part parce que, comme on n'a pas mis les moyens sur la table, on a placé tout le monde en difficultés. Les enseignants comme les collectivités terroriales". Pour lui, donc, "le débat n'est pas clos. Mais qui aura le courage politique de remettre ce dossier sur la table, quand on voit à quel point c'est un sujet sensible et clivant ? On n'a pas encore trouvé la bonne solution, il va falloir continuer à y travailler, dans l'intérêt de nos collègues, et en premier lieu des enfants qui nous sont confiés."