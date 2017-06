Rythmes scolaires: bilan contrasté pour les communes ligériennes

Le projet de décret qui laissera aux maires le choix de revenir à la semaine de quatre jours sera étudié jeudi 8 juin par le Conseil supérieur de l’Éducation, pour un avis consultatif. La nouvelle majorité présidentielle souhaite ensuite sa publication avant fin juin.

Les rythmes scolaires pourraient bien de nouveau changer à la rentrée prochaine. Dans les orientations de la République en Marche du président Macron, concernant l’Éducation Nationale on trouve la possibilité de revenir sur cette réforme très controversée qui s'est appliquée à la rentrée 2014. Réforme qui a imposé aux communes d'aménager des activités périscolaires dans leurs écoles. Le projet de décret sera étudié le jeudi 8 juin par le Conseil supérieur de l’Éducation, pour un avis consultatif. La nouvelle majorité espère ensuite sa publication avant fin juin.

Dans la Loire plusieurs maires s'étaient vivement opposés à l'application de cette réforme, allant jusqu'à bloquer l’accès de leurs écoles à la rentrée 2014. Le maire de Villemontais avait symboliquement posé un cadenas sur le portail de l'école pour s'opposer au changement des rythmes scolaires. Trois ans après Sébastien Lassaigne n'a pas changé d'avis:

" je constate que les enfants sont beaucoup plus fatigués en fin de semaine, je ne suis vraiment pas certain que l'on respecte leur rythme biologique... et puis cela fait des frais supplémentaires pour les petites communes: quand on sait qu'on a de moins en moins d'aides de l’État, ça ne sont pas les 50 euros versés par enfant qui vont tout révolutionner. Pour moi l'expérience n'est pas concluante."