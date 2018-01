Alain Juppé avait promis de s'exprimer "en début d'année 2018" au sujet des rythmes scolaires. Il l'a fait ce lundi en compagnie de son adjointe à l'éducation Emmanuelle Cuny. Deux consultations ont été lancées par la Mairie de Bordeaux. Une auprès des familles lors de laquelle près de « 6000 d'entre elles ont souhaité le retour à quatre jours » selon le Maire de Bordeaux, soit 60%. Les conseils d'écoles ont également été sollicités : 80% d'entre eux se sont aussi prononcés en faveur du rétablissement de la semaine de quatre jours. La Municipalité bordelaise va donc demander une dérogation au Directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) pour que ses 103 écoles publiques qui accueillent 16 920 élèves reviennent à l'ancien rythme scolaire.

Cette décision n'est pas un choix économique.

« Les familles constataient une plus grande fatigue chez leurs enfants après le passage de la réforme [...] il n'y avait pas non plus d'évolution dans l'apprentissage selon les consultations menées » a ajouté Emmanuelle Cuny. Alain Juppé assure que cette décision n’a pas été motivée par des raisons économiques. « Cette réforme a coûté plus de trois millions d’euros, si on défalque l’aide de l’Etat, il nous reste 2,9 millions d’euros. Cette somme va être principalement utilisée pour ouvrir des centres de loisirs et accueillir les enfants qui ne peuvent pas être gardés à la maison. » La nouvelle disposition sera effective à la rentrée scolaire 2018/2019, en septembre prochain. La municipalité a six mois pour mettre en place les modalités de cette nouvelle disposition. Et notamment le « redéploiement des animateurs chargés de l’accueil des enfants pendant le périscolaire » a conclu le maire de Bordeaux.

Louis Tellier