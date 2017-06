Rythmes scolaires : Chambéry rouvre le débat de la semaine de quatre jours

Le retour à une semaine de quatre jours dans les écoles maternelles et élémentaires deviendra possible par dérogation, pour s'appliquer en théorie à partir de la rentrée 2017. A Chambéry, la ville se donne le temps de consulter les familles.

Le débat avait fait grand bruit en 2014, quand le gouvernement impose la semaine de 4 jours et demi, en maternelle et primaire, avec des activités périscolaires pour les enfants.

Le nouveau gouvernement et le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer veulent dès l’été prochain permettre aux maires de choisir l’organisation de la semaine d’école. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.

Chambéry reste à 4 jours et demi d'école...en 2017

A Chambéry, qui compte 36 écoles et 5 000 élèves, la mairie se donne le temps d'écouter les familles.

Lors de la mise en place de la réforme il y a trois ans, la ville était plutôt hostile à la semaine de quatre jours et demi. Mais aujourd'hui, selon Muriel Jeandet, adjointe à la vie scolaire, il faut aussi prendre en compte les difficultés d'organisation d'un tel revirement : "On a employé l'année dernière 14 coordinateurs, 36 animateurs, on a des conventions avec des associations donc on ne peut pas tout arrêter du jour au lendemain."

Elle confirme qu'en 2017-2018 les écoles de Chambéry reste à quatre jours et demi, mais les écoles, les directeurs, les parents vont être consultés pour la suite.

Lors de la mise en place de la réforme des rythme scolaires en 2014, plusieurs communes des Pays de Savoie avaient protesté. Trois d'entre elles (Myans, La Giettaz, Apremont) avaient même refusé d'appliquer la réforme.

Trois ans plus tard, ces communes attendent forcément avec intérêt les futurs textes réglementaires, avant de prendre une décision pour changer ou non, une nouvelle fois, les rythmes scolaires dans leurs écoles publiques.

Nice et Marseille ont déjà choisi

Dès aujourd'hui, quelques grandes villes comme Marseille ou Nice affirment qu'elles repasseront à la semaine de quatre jours à la rentrée 2017 si les textes le permettent.