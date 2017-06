Rythmes scolaires, classes de CP à 12 élèves, retour du redoublement : ce qui va changer à la rentrée 2017

La prochaine rentrée scolaire sera marquée par plusieurs nouveautés et des assouplissement à l'école et au collège. Retour du redoublement, aide aux devoirs, classes bilangues ou encore langues anciennes réhabilitées, voici les principales nouveautés annoncées par le ministre de l'Éducation.

La rentrée scolaire 2017 aura lieu le 4 septembre prochain. Le nouveau ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé plusieurs changements en primaire et au collège. Assouplissement des rythmes scolaires, retour du latin et du grec au collège, ou encore aide aux devoirs pour les élèves volontaires, voici les nouveautés de la rentrée prochaine.

Les CP des quartiers défavorisés à douze élèves maximum

A terme, cette mesure concernera l'ensemble des classes de CP et de CE1 dans les quartiers défavorisés et très défavorisés. Mais pour septembre, l'effort se concentre sur les CP des quartiers très défavorisés, les "réseaux prioritaires renforcés", ou REP+. Environ 2.500 classes sont concernées. "L'objectif, c'est d'arriver à 70% des classes de CP en REP+ avec seulement 12 élèves dans une seule salle à la rentrée", précise-t-on au ministère.

2.500 professeurs recrutés pour dédoubler les classes de CP

Pour assurer ce dédoublement des classes, un peu plus de 2.500 postes seront puisés dans le vivier des professeurs remplaçants. Il y aura aussi des redéploiement d'enseignants affectés au dispositif "plus de maîtres que de classes", instauré sous le quinquennat précédent et plébiscité par la plupart des enseignants. Ce dispositif ne sera pas supprimé, promet-on au ministère. Pour encourager les professeurs à s'engager, une prime annuelle devrait leur être proposée.

Les rythmes scolaires à la carte

Le ministre a ouvert la possibilité pour les établissements d'avoir le choix entre différentes formules, dès la rentrée prochaine. Sans abroger la semaine de quatre jours et demi réinstaurée en 2014, des dérogations seront possibles pour revenir à la semaine de 4 jours "là où émerge un consensus local". "Une évaluation scientifique des différentes modalités d'organisation du temps scolaire sera conduite durant l'année scolaire 2017-2018", indique-t-on au ministère.

Retour du latin et du grec au collège, les classes bilangues réhabilitées

Le nouveau ministre entend renforcer l'autonomie des établissements et redonner de la souplesse aux équipes pédagogiques dans l'organisation de leurs enseignements. Dès la rentrée 2017, les collèges qui le souhaitent pourront réinstaurer les options de latin et de grec, développer les classes bilangues ou les sections européennes. Les enseignements pratiques interdisciplinaires, rendus obligatoires par la réforme du collège du précédent gouvernement, ne sont pas supprimés mais leur cadre est très fortement assoupli. Les collèges qui veulent garder l'organisation pédagogique actuelle le pourront.

Les devoirs faits à l'école ou au collège plutôt qu'à la maison

Le programme "devoirs faits" propose d'aider les élèves gratuitement à faire leurs devoirs au sein de leur établissement, si les familles le souhaitent, grâce à un temps d'études accompagné. Il sera expérimenté dès septembre. L'objectif est de pouvoir le proposer à 20% des collégiens en 2017. Son déploiement dans les écoles et les collèges sera progressif sur les rentrées 2018, 2019 et 2020. Des enseignants volontaires seront mobilisés, rémunérés en heures supplémentaires. Des assistants d'éducation, des volontaires en service civique, des associations, des retraités ou des étudiants seront également mobilisés.

Des stages de soutien avant la sixième

Ces stages de soutien gratuits d'une semaine seront proposés "fin août au moins en éducation prioritaire, et si possible plus largement", a annoncé Jean-Michel Blanquer. Centrés sur le français et les maths, ils seront dispensés par des enseignants volontaires rémunérés en heures supplémentaires.

Le retour du redoublement

Le ministre souhaite "autoriser à nouveau" le redoublement dès la prochaine année scolaire. Il marque ainsi un infléchissement par rapport à la politique de Najat Vallaud-Belkacem, qui avait pris en novembre 2014 un décret affirmant "le caractère exceptionnel du redoublement". Pour lui, cet outil peut "parfois peut-être bénéfique pour un élève" et si le redoublement "doit rester rare", "on ne doit pas s'empêcher de le faire".