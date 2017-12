150 enseignants et parents d'élèves manifestent ce mercredi soir devant la mairie de Cherbourg-en-Cotentin. Ils dénoncent le choix de la municipalité de maintenir la semaine de 4 jours et demi d'école à la rentrée 2018.

La décision avait été prise au printemps dernier, alors que le gouvernement rendait possible un retour au précédent rythme scolaire (à savoir la semaine de 4 jours d'école), de maintenir le système de la semaine de 4 jours et demi d'école, mis en place à la demande de l'ancien ministre de l'Education nationale Vincent Peillon. Les élus estimaient alors qu'il était impossible de changer le système dans l'urgence et qu'une vaste concertation devait avoir lieu avec la population et les enseignants.

Depuis la rentrée scolaire 2017, parents et enseignants des différentes écoles de la commune nouvelle se réunissent dans les conseils d'écoles et se prononcent sur le rythme scolaire qu'ils souhaiteraient à l'avenir pour les élèves. D'après les manifestants présents ce mercredi soir, l'écrasante majorité des conseils se prononcent pour un retour au système des 4 jours d'école hebdomadaires.

C'est dans ce contexte et alors que cette consultation n'est pas terminée, que la mairie a récemment annoncé qu'elle avait tranché et allait conserver le rythme actuel en 2018. Un déni de démocratie pour les manifestants qui attendent des élus qu'ils remettent leur décision à plus tard.