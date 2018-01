Les communes de l'académie de Nantes doivent dire rapidement si elles restent à 4 jours et demi d'école ou si elles repassent à quatre jours. En Loire-Atlantique, on devrait être à 50-50.

Loire-Atlantique, France

Quatre jours ou quatre jours et demi d'école ? Les communes des Pays-de-la-Loire doivent faire part rapidement de leur décision à l'académie après avoir consulté les conseils d'école. Dès la rentrée dernière, un tiers des écoles avaient déjà fait le choix de revenir à quatre jours. Elles seront encore plus nombreuses en septembre 2018.

La moitié des communes de Loire-Atlantique et 25% des élèves vont repasser à 4 jours

Parce que même s'il n'a pas encore reçu toutes les demandes de dérogations des communes pour repasser à quatre jours, le recteur, William Marois, a déjà une idée assez précise de ce que ça va donner : "la moitié des communes de Loire-Atlantique devraient rester à quatre jours et demi et l'autre revenir à quatre jours. Comme ce sont surtout les petites communes qui demandent des dérogations, ça veut dire qu'un élève sur quatre n'aura plus école que quatre jours par semaine à la rentrée prochaine".

Beaucoup de communes vont supprimer les activités périscolaires ou les faire payer

Et c'est un problème pour le Snuipp, le principal syndicat des enseignants du premier degré. Théoriquement, même en repassant à quatre jours, les communes peuvent conserver les activités périscolaire mais Bernard Valin, le coordinateur du syndicat au niveau régional doute que ce sera le cas. "Même si ce n'est pas ce qu'elles mettent en avant, beaucoup de communes repassent à quatre jours pour des questions financières. Et les activités périscolaires coûtent cher. Ce qui risque de se passer, c'est qu'elles les suppriment ou qu'elles les fassent payer. On s'attend déjà à avoir beaucoup d'enfants qui ne feront plus rien du tout le mercredi".

Des différences au sein de l'agglomération nantaise

Même au sein d'une agglomération comme celle de Nantes, toutes les communes n'ont pas fait le même choix : Nantes, Saint-Herblain, Orvault, Couëron, La-Chapelle-sur-Erdre, Rezé et Bouguenais restent à quatre jours et demi. Et d'un autre côté, Bouaye, Sainte-Luce, Sautron, Basse-Goulaine et Saint-Léger vont revenir à la semaine des 4 jours.

Ça va être compliqué pour les enseignants remplaçants qui vont passer d'un rythme à l'autre

Pour les enseignants aussi, ces rythmes scolaires à deux vitesses posent problème selon Bernard Valin : "notamment pour les remplaçants qui vont un coup aller dans une école à quatre jours, un coup dans une école à quatre jours et demi". Des enseignants, poursuit-il, à qui on a déjà demandé énormément ces dernières années.