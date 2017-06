Rythmes scolaires en Mayenne : trop tard pour tout changer avant la rentrée 2017

Le gouvernement veut permettre aux conseils d’écoles et aux maires de revenir sur la réforme des rythmes scolaires, devenue obligatoire en 2014, dès la prochaine année scolaire. Mais les délais sont trop courts selon certaines mairies de la Mayenne.

"La proposition du gouvernement est un peu rapide", estime-t-on à Saint-Germain-Le-Guillaume, en Mayenne. Rapide parce qu’au bout de seulement trois ans, il est trop tôt pour savoir si une réforme est efficace ou non.

Et rapide parce qu’en juin, il est déjà un peu tard pour changer les emplois du temps de la rentrée de septembre, pour repasser à des semaines de quatre jours au lieu de quatre et demi et/ou arrêter les activités périscolaires.

Offrir la "possibilité" de revenir sur la réforme

"On doit laisser une certaine liberté locale pour définir ce qui est bien", a expliqué Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education nationale, lors d’une interview sur Europe 1, mardi 6 juin. Le ministre a dit vouloir offrir une autre "possibilité" aux "insatisfaits" de la réforme des rythmes scolaires – tout en espérant qu’il y en ait peu.

S’il vise surtout la rentrée scolaire de 2018, il a reconnu que des "expérimentations" pourraient être menées dès la rentrée 2017. D’ailleurs, son projet de décret sera étudié jeudi 8 juin par le Conseil supérieur de l’éducation, pour avis consultatif, dans l’espoir d’être publié dès la fin du mois de juin et applicable en septembre.

Les communes n’auront cependant pas les mains entièrement libres : elles doivent obtenir un consensus avec les conseils d’écoles, puis faire une proposition alternative à faire valider par l’inspecteur d’académie.

Repasser à la semaine de 4 jours ? "Ne pas changer là où ça marche", dit @jmblanquer mais ouvrir des possibilités #E1Matin pic.twitter.com/Rnle3QR18M — Europe 1 (@Europe1) June 6, 2017

Dans les mairies mayennaises, "on réfléchit"

"Il est compliqué de supprimer les temps d’activités périscolaires (taps) directement pour la rentrée scolaire 2017-2018", juge Aude Roby, le maire de Saint-Germain-Le-Guillaume. La commune fait partie d’un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) avec Alexain et La Bigottière, qui compte 170 élèves.

En 2014, le maire avait demandé, sans l’obtenir, un délai supplémentaire d’un an pour mettre en place la réforme, mais le RPI avait finalement dû l’adopter, comme les autres. Là encore, l’école se laisse le temps de la réflexion et de la concertation avec les enseignants et les parents d’élèves – qui devront payer les activités un euro par semaine en 2017-2018.

Si les enseignants considèrent que ça apporte quelque chose aux enfants, si les parents sont toujours prêts à continuer, on continuera. – Anne Roby, maire de Saint-Germain-Le-Guillaume

"Par contre, continue-t-elle, s’il s’avère que c’est un peu compliqué et que ça n’apporte pas forcément grand-chose aux enfants, sinon peut-être un peu plus de fatigue pour les plus petits, eh bien nous reviendrons sur ce système et nous repasserons à une semaine de quatre jours."

Même temps de réflexion à Louverné, 580 élèves, où le maire, Alain Boisbouvier, souhaite d’abord s’entretenir avec les enseignants et les conseils des écoles. Pour l’instant, il trouve que les rythmes "fonctionnent plutôt bien".

On ne va pas changer juste parce que c’est permis. – Alain Boisbouvier, maire de Louverné

Bientôt un rythme par école à Laval ?

A Laval, la situation est complexe. La ville compte 24 groupes scolaires, 4.200 élèves. Aucun retour en arrière n’est prévu l'an prochain, mais après, peut-être que des écoles passeront à quatre jours et d’autres pas, imagine Marie-Cécile Clavreul, l’adjointe au maire de Laval, chargée de l’enfance et de l’éducation.

C’est assez complexe [à Laval] pour se retrouver et avoir une ligne de conduite unique. – Marie-Cécile Clavreul, maire-adjointe à l’éducation

"On a des orientations assez diverses pour certains, complète-t-elle, beaucoup de fatigue pour des enfants et pour d’autres un avantage dans les apprentissages." Il est donc possible, en théorie, qu’à la rentrée 2018, les écoles lavalloises aient toutes une spécificité, si les conseils, les élus et l’inspection académique le veulent bien.

Des particularités existent déjà : à l'école maternelle Kergomard à Laval, les enfants partent à 16h30 alors que les activités périscolaires durent jusqu’à 18h30 dans les autres établissements.