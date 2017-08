Rythmes scolaires : la commune de San Niculau-Muriani fait de la résistance

Si la très grande majorité des communes de Corse, à l'image d'Ajaccio et de Bastia, ont décidé de revenir à la semaine des quatre jours, certaines ne s'y résolvent pas. C'est le cas de Munticellu en Balagne, ou encore de San Niculau en plaine orientale.

Les rythmes scolaires : retour à la semaine des 4 jours ou semaine des 4 jours et demi avec des activités périscolaires à la clé ? Dans l'académie de Corse, la question a été tranché en faveur de la première solution. 96 % des écoles ont décidé d'en finir avec la réforme mise sur les rails en 2013 par Vincent Peillon. Parmi les rares communes qui résistent, elles ne sont que 3 : Urtiporiu, Munticellu... et donc San Niculau, en plaine orientale. La municipalité a décidé de maintenir la semaine de 4 jours et demi. Et ce malgré un sondage dans lequel les parents d'élèves et les enseignants se sont, à une large majorité, prononcés contre ce choix.

D'où la colère des parents d'élèves. Philippe Guazzelli a le sentiment de ne pas être entendu...

Pour la municipalité, parents d'élèves et enseignants font fausse route

De son côté, la municipalité de San Niculau estime que les parents d'élèves et les enseignants n'ont pas analysé avec justesse le fond du problème. "La fin de la semaine des 4 jours entraînerait la disparition des activités périscolaires", affirme Brigitte Jégu, l'adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires.

Face à ces désaccords, l'Inspecteur d'académie de Haute-Corse a tranché pour le maintien de la semine de 4 jours et demi et des activités périscolaires. La rentrée s'annonce musclée, les associations de parents d'élèves ne comptant pas en rester là.