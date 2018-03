Rouen, France

Cette concertation a été l'occasion pour les élus de répondre aux questions, mais surtout d'écouter les témoignages et opinions des parents. Une cinquantaine de personne ont pris place dans la salle des mariages de la mairie de Rouen. Yvon Robert et les élus introduisent la réunion, mais les parents s'approprient vite la parole.

Elise a un enfant en première section de maternelle, et un petit d'un an et demi qui ira à l'école lui aussi dans quelques années :

Être écouté

Les échanges durent plus d'une heure et demi. Claire est parent d'élève élue à l'école maternelle Pasteur, elle a une petite fille de trois ans et demi. "On avait la possibilité de s'exprimer, _mais j'ai trouvé que le débat n'était pas forcément centré sur l'enfant_, et que les parents se posaient surtout des questions de parents."

Les avis sont très partagés, Cathy est infirmière, et mère d'une petite fille qu'elle éduque seule "Pour quelqu'un qui travailler à plein temps, retourner à quatre jours ne changera strictement rien. Ça va alourdir les apprentissages, et diminuer le niveau de vie car le centre aéré coûte assez cher." La jeune maman remarque l'écoute, de la part des élus. "J'ai apprécié qu'ils ne se justifient pas toutes les deux minutes. C'est un des risques dans les débats, mais là c'est vraiment un échange de parents. Il y avait une écoute et une prise de notes."

Des opinions très variées

Un débat finalement riche pour le maire de Rouen Yvon Robert : "Beaucoup de gens ont dit qu'ils étaient partagés. Ça me conforte dans l'idée qu'il n'était pas question de prendre une telle décision à toute vitesse comme l'ont fait malheureusement trop de communes."

Les prochaines concertation