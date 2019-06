Rythmes scolaires : La Ravoire repasse à la semaine de 4 jours

La Ravoire était l’une des rares communes de Savoie à avoir gardé la semaine de 4 jours et demi, mais les parents d’élèves viennent de voter pour le retour à 4 jours dès la rentrée de septembre.

Du changement à la rentrée de septembre 2019 dans les écoles de La Ravoire, dans l’agglomération de Chambéry (Savoie). Les enfants n’iront plus en classe le mercredi matin. La mairie a demandé l’avis des parents et a organisé un vote. Le résultat est serré mais c’est le retour à la semaine de quatre jours qui l’emporte. Ça se joue à 12 voix, et avec un taux de participation faible, seulement 41% des parents, selon la mairie, ont voté.

94% des communes de Savoie sont repassées aux 4 jours en septembre dernier.

La Ravoire était l'une des seules communes de Savoie à avoir encore école le mercredi matin, et forcément ça a créé un décalage avec les villes voisines qui elles sont repassées à quatre jours en septembre dernier. Par exemple des clubs de sport de l'agglomération de Chambéry ont remis des entraînements le mercredi matin et les enfants de La Ravoire ne pouvaient donc pas y aller.

Autre argument avancé par des parents qui ont voté pour la suppression de l’école le mercredi matin : la fatigue des enfants. Mais à ce sujet le débat n’a toujours pas été tranché par les professionnels des rythmes scolaires et de l’enfant.

La mairie de La Ravoire va proposer des activités le mercredi matin

Les parents favorables à la semaine de 4 jours et demi, eux sont déçus car les enfants ne bénéficieront plus des TAP (temps d’activités périscolaires). Tous les débuts d’après-midi (sauf le mercredi) les élèves qui le souhaitaient pouvaient participer gratuitement à des activités aussi variées que la danse, le chant, le yoga, l’escrime, la photo, les échecs, l’italien etc.

Le maire de La Ravoire, Frédéric Bret, veut que les enfants puissent continuer à découvrir ces activités, la mairie va donc en proposer le mercredi matin. Ce nouveau dispositif est en train de se mettre en place, pour l’instant on ne connait pas les détails, mais pour les familles le prix sera modique, assure le maire.

Il s'agira d'activités qui ne sont pas proposées actuellement par des associations de La Ravoire, pas question pour la mairie de leur faire concurrence.