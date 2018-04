Montpellier, France

Les 124 écoles de Montpellier devraient retourner à la semaine de 4 jours à la rentrée prochaine. Tous les conseils d'école ont désormais voté. Plus de 90% se sont prononcés pour un retour à l'ancienne formule. Par contre, les horaires de début et de fin de classe ne seront pas les mêmes partout. En effet, sur ce sujet, les conseils d'école sont beaucoup plus partagés. Certains établissements donneront cours de 8h45 à 16h45, d'autres de 8h30 à 16h30. Avec, dans les deux cas, une pause méridienne de deux heures, un temps périscolaire jusqu'à 17h30 et un accueil jusqu'à 18h30. Le temps périscolaire sera consacré à l'étude et à des jeux ludiques et pédagogiques.

Ouverture d'un centre de loisirs

La FCPE de l'Hérault prend acte du changement et dit qu'elle respectera la volonté de la majorité des parents. Elle regrette toutefois les conditions de ces votes et l'absence d'un véritable débat démocratique.

Reste à faire valider ces mesures par le Dasen, le directeur académique de l'éducation nationale. Son avis définitif est attendu début juin. La mairie de Montpellier prendra ensuite une délibération en Conseil municipal pour acter le changement de rythme scolaire.

La mairie assure également que ce changement sera sans incidence sur les finances et les personnels en charge du temps périscolaires. La semaine des 4 jours et demie coûtait 7 millions d'euros à la municipalité avec une aide de 3 millions d'euros de l'Etat (en baisse chaque année). Si la réforme est actée, l'aide de l'Etat disparaîtra mais le coût sera de 4 millions d'euros annuels. Un compte rond donc. Côté personnels, le nombre sera le même. La mairie annonce également l'ouverture d'un centre de loisirs supplémentaire, à minima.

Les parents rencontrés sont assez partagés. Certains mettent en avant le retour à un rythme moins fatiguant pour les enfants. D'autres estiment que cette coupure du mercredi n'est pas forcément bénéfique. Beaucoup pointent la difficulté de trouver une solution le mercredi matin, lorsqu'ils travaillent.