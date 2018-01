Nancy, France

2450 personnes se sont prononcées sur Internet, entre le 20 décembre 2017 et le 12 janvier 2018, sur la question des rythmes scolaires à la rentrée prochaine dans les écoles nancéiennes. Résultat ? Les enseignants, parents d'élèves, responsables associatifs et résidents nancéiens ont voté pour le retour de la semaine de 4 jours, avec 44,33% des voix. Le maintien pour la semaine de 4,5 jours a recueilli 40,78% des suffrages.

"Au début de la concertation, on pensait qu'il y aurait un mouvement massif vers une option ou une autre. Et au cours du débat on voyait bien qu'il y avait une incertitude. Cela s'est reflété par un résultat assez serré", admet Mostafa Fourar, adjoint au maire de Nancy délégué à l'éducation et aux écoles.

Cette concertation a permis d'apaiser le débat" - Laurent Hénart, maire de Nancy

En tout cas, le choix est fait : à la rentrée prochaine les écoles maternelle et primaire de Nancy passeront de 4,5 jours à 4 jours. "Cela a permis de donner la parole au plus grand nombre possible, de faire en sorte que le choix soit tranché et que l'on ne soit pas dans un esprit de conflit", rassure le maire de Nancy, Laurent Hénart.

Quelle organisation ?

Concrètement, dès la rentrée 2018, les 6300 élèves concernés iront à l'école le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à midi et de 14h à 16h30. Le temps des activités périscolaires sera également maintenu, voire même allongé puisqu'il passe d'une heure et demi par semaine à trois heures.

"Nous avons pris l'engagement et nous le respecterons que le changement de rythmes scolaires ne réduira pas l'offre périscolaire. Il y aura toujours deux activités périscolaires par semaine, trois heures d'activités gratuites pour les enfants des écoles élémentaires nancéiennes. - Laurent Hénart.

Les résultats de la consultation seront soumis au Conseil municipal le 5 février.