Lille, France

La ville de Lille, qui fait figure d'exception dans la région et en France, va-t-elle à son tour abandonner la semaine de 4 jours et demi dans les écoles ? Cela fait quatre ans que les écoliers lillois ont 4 jours et demi de cours par semaine, avec classe le samedi matin.

Ce samedi matin, 16 000 parents d'élèves des maternelles et élémentaires publiques, sont invités à voter, dans les établissements scolaires, pour se prononcer sur les rythmes scolaires à la rentrée prochaine.

Des bureaux de vote dans toutes les écoles lilloises

Chaque parent a une voix, quel que soit le nombre d'enfants scolarisés. Le scrutin se déroule dans toutes les écoles ou groupes scolaires publics, de 8h à 12h30. Les parents se déplacent, ou remettent le bulletin à leur enfant.

Il suffit de cocher des cases : d'abord le nombre de jours d'enseignement par semaine, 4 (lundi mardi, jeudi et vendredi), comme dans 80% des communes de la région depuis la rentrée dernière. Ou 4,5. Ceux qui se prononcent pour ce statu quo ont une autre case à cocher : classe le mercredi matin ou le samedi matin, comme c'est le cas aujourd'hui.

Résultats annoncés dès le début d'après-midi

Les résultats seront annoncés très vite, en début d'après-midi ce samedi. La maire de Lille, Martine Aubry, qui a toujours milité pour les 4,5 jours, a déjà dit qu'elle se plierait au choix des parents. Un choix qui sera soumis à l'Education nationale, qui le validera en mars, pour une application en septembre prochain.

Les modalités et les résultats du scrutin sur le site internet de la ville de Lille.