Les parents d'élèves de Neuves-Maisons sont majoritairement favorables au retour à la semaine de quatre jours d'école. Un questionnaire leur avait été distribué avant les vacances de Noël et ils avait jusqu'à lundi 15 janvier pour venir le déposer dans l'urne installée en mairie. 195 parents se sont exprimés et à 64%, ils souhaitent revenir à la semaine de quatre jour, sans classe le mercredi matin. 750 élèves sont concernés dans les six écoles publiques de la ville.

Neuves-Maisons a été l'une des quinze communes de Meurthe-et-Moselle à mettre en oeuvre dès la rentrée 2013 les nouveaux rythmes scolaires. La municipalité organise deux autres consultations dans les semaines à venir : celle des conseils d'école et celle des élus du conseil municipal. Les résultats des trois votes seront transmis au rectorat.