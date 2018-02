La question du retour, ou pas, à la semaine de quatre jours commence à être tranchée en ce moment dans de nombreuses communes avant la prochaine rentrée scolaire en septembre. En Limousin, Limoges et Brive vont revenir à la semaine à quatre jours, Tulle et Ussel vont rester à quatre jours et demi.

Limousin, France

L'Education Nationale le permet depuis la rentrée dernière, et les communes du Limousin qui n'ont pas voulu, ou pu, le faire en septembre 2017 planchent actuellement sur la question : revenir ou non à la semaine de quatre jours dans les écoles maternelles et élémentaires à la rentrée 2018. En Haute-Vienne, vingt communes et regroupements pédagogiques intercommunaux ont déjà franchi le pas dès cette année. Le nombre est de dix-sept en Corrèze.

Limoges et Brive reviennent à quatre jours...

A Limoges, le conseil municipal a délibéré ce mercredi soir sur le sujet et a acté un retour à la semaine de quatre jours. Même chose à Brive où les parents ont été consultés et où ils ont largement répondu. Sur 3.313 élèves inscrits dans les écoles de la cité gaillarde, les parents de 2.401 ont répondu, soit une participation écrasante de 72%. "Ca a été difficile pour ma fille quand il y a eu école le mercredi matin, le temps de prendre et d'assimiler le rythme. Si on revient à la case départ, ça permettra d'avoir une enfant un peu plus détendue" explique Aïda, un papa rencontré à la sortie d'une école. Comme lui, 53% des parents ont pris position pour un retour à quatre jours, 34% pour rester à quatre jours et demi et 13% sont indifférents. Au total, 26 des 28 écoles optent pour ce retour à quatre jours. Mais revient sur la table le problème de l'organisation des parents. Jennifer, maman de 2 filles en CP et CE2, s'interroge déjà. "Si elles choisissent une activité faisable le mercredi matin, ça peut être une solution. Sinon, je ne sais pas encore et ça posera difficulté."

... s'organisent déjà...

En parallèle, cela figurait aussi dans les questions adressées aux parents, la ville se met d'ores et déjà en ordre de marche pour l'organisation des temps extrascolaires afin de répondre aux besoins d'encadrement et garde des enfants les mercredis, les vacances, etc. "On prépare tout pour accueillir le maximum d'enfants" lance l'adjointe en charge de l'enseignement. Même si l'afflux n'est pas encore mesurable, la ville de Brive est prête assure Valérie Taurisson. "C'est quelque chose qu'on sait faire. La semaine de quatre jours a déjà existé avant. Nous, on a les bâtiments, les locaux, les personnels, donc tout est possible, il n'y a pas de soucis." Avant que ce soit officiel, les conseils d'école doivent donner un avis consultatif d'ici les vacances d'hiver, le conseil municipal doit voter la délibération le 28 février et l'inspection académique donner son feu vert. La commune de Malemort, attenante, va en faire de même.

... alors que Tulle et Ussel ne changent rien

A Tulle et Ussel, en revanche, les écoliers vont rester à la semaine de quatre jours et demi. A Tulle, 75% des parents, également consultés, qui se sont exprimés ont pris position pour le statut quo. A Ussel, où les parents se disent satisfaits selon la mairie, la ville ne change rien car elle a notamment eu des garanties sur le financement du transport scolaire.