Contrairement à Bordeaux, la ville de Mérignac, deuxième ville de Gironde, a choisi de ne rien changer. Le maire Alain Anziani a annoncé la décision ce vendredi. Les enfants continueront à aller à l'école le mercredi matin à la prochaine rentrée de septembre. La ville avait organisé une consultation et la majorité des parents d'élèves étaient favorables au statu quo. Le budget de l'éducation à Mérignac est le premier de la ville avec 19,5 millions d'euros.

Parents, enseignants et personnel municipal consultés

63,6% des parents trouvent l’organisation du temps scolaire sur 4,5 jours adaptée aux rythmes des enfants, contre 36,4% qui l’estiment peu adaptée. 85% des parents trouvent que les activités proposées gratuitement aux enfants dans le cadre des TAP sont adaptées. 90% des enfants sont satisfaits des activités qui leurs sont proposées toute l’année. La concertation s’est étendue aux enseignants et au personnel municipal. En élémentaire : 8 conseils d’école ont voté pour le maintien de la semaine à 4,5 jours (57%) et 6 contre (43%). En maternelle : 9 ont voté pour le retour aux 4 jours (64%) et 5 pour le maintien à 4,5 jours (36%). Des ajustements seront réalisés en maternelle. Afin de mieux prévenir la fatigue chez les enfants les plus jeunes, le contenu des temps d’activités sera revu.

Retour du clivage droite-gauche

Mérignac n'est pas la seule ville de l'agglomération bordelaise à conserver la semaine de 4,5 jours. Sur la rive droite, Cenon, Lormont et Floirac ont effectué le même choix, sous réserve de la consultation qu'elles ont également lancée. Il y a une logique de justice sociale si l'on en croit les arguments des maires concernés, à la tête de villes de gauche. Le maire de Mérignac Alain Anziani n'hésite d'ailleurs pas à évouqer un "choix politique". Selon lui, les temps d'activité périscolaire représentent pour beaucoup d'enfants le seul moment où il peuvent avoir accès à des activités ou des animations culturelles ou sportives gratuites. En revanche, après Le Bouscat qui est revenu dès la rentrée 2017 à la semaine de quatre jours, Bordeaux, Pessac et Talence prennent la même direction avec la fin des temps d'accueil périscolaire.