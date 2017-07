Rythmes scolaires : pourquoi certaines communes de Gironde reviennent à la semaine de quatre jours ?

Le décret est paru au journal officiel le 28 juin dernier : les communes pourront désormais choisir d’appliquer ou non la « réforme des rythmes scolaires », instaurées en 2014. Tour d’horizon à Bordeaux et en Gironde.

Se lever tôt cinq matins par semaine, ce sera bientôt du passé pour les élèves de maternelle et de primaire du Bouscat et de Bouliac, les deux seules communes parmi les 28 de la métropole bordelaise à revenir à la semaine de quatre jours, dès la rentrée prochaine.

Les enseignants et parents d’élèves favorables à la semaine de quatre jours

"Je n’ai pas décidé seul ", précise Patrick Bobet le maire Les Républicains du Bouscat. "Les enseignants et les parents d’élèves ont été consultés. 72% des enseignants ont déclaré être pour le retour à la semaine de quatre jours. Un questionnaire a aussi été envoyé à toutes les familles et 82% des réponses étaient pour le retour à quatre jours d"école par semaine."

Pour beaucoup de parents, la semaine de 4 jours et demi est jugée trop fatigante pour leurs enfants, c’est le cas d’Angélique, maman d’un élève de moyenne section de maternelle à l’école Jean-Jaurès du Bouscat : "Mon fils est très actif, normalement il ne s’endort jamais en dehors de son lit. Mais quand je le récupère le vendredi après-midi, il s’endort sur le canapé parce qu’il est vraiment fatigué. Pourtant il fait encore la sieste", raconte-t-elle.

Le retour à la semaine de quatre jours va aussi faciliter l’organisation de certains parents, comme Fanny, maman de Diana, élève de CE2 à Jean-Jaurès : "Je travaille tous les jours, et ce n’était pas facile de s’organiser pour la garderie seulement le mercredi après-midi". Quant à la fatigue de sa fille, Fanny relativise : "Il faut qu’elle se couche de bonne heure mais tant qu’elle travaille bien c’est le principal ". De leur côté, les enseignants de l’école racontent qu’il était plus compliqué de maintenir l’attention et la concentration des élèves le jeudi et le vendredi.

Une économie pour la commune

Repasser à la semaine de quatre jours est aussi un enjeu économique pour les communes, car ce sont elles qui devaient prendre en charge les "TAP", les temps d’activités périscolaires, organisées chaque jour de 15h45 à 16h30. Au Bouscat, abandonner la réforme des rythmes scolaires permet d’économiser 300 000 euros par an, selon Patrick Bobet. "C’est presque 1% du budget de la ville, c’est énorme pour une ville comme Le Bouscat", poursuit le Maire.

Un retour en arrière pas si simple

Mais revenir à la semaine de quatre jours n’est pas si simple, car des animateurs ont été recrutés pour assurer les "TAP" quotidiens et tous ne pourront pas conserver leur emploi. "Il y a une logistique humaine qui doit être prise en compte", explique Michel Labardin, Maire de Gradignan, qui a choisi de s’accorder une année de réflexion "pour évaluer objectivement l’effet de la réforme des rythmes scolaires".

Ce retour en arrière contraint les communes à prendre de nouvelles dispositions, notamment pour accueillir les enfants en centre de loisirs toute la journée du mercredi. Une telle organisation a été jugée trop complexe et précipitée par de nombreuses communes de la métropole, qui préfèrent attendre la rentrée 2018, comme par exemple Bordeaux ou Pessac.

A Lacanau, le Maire Laurent Peyrondet, défavorable à la réforme de 2014, a lui aussi décidé de revenir à la semaine de 4 jours. Il regrette cependant les multiples changements politiques sur le sujet.