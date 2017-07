Rythmes scolaires : plus de la moitié des communes de Drôme-Ardèche repasseraient à la semaine de quatre jours

Les conseils de l'Education Nationale se sont réunis cette semaine en Drôme et en Ardèche pour étudier les demandes des écoles et communes, demandes massives. L'assouplissement de la réforme des rythmes scolaires a été rendu possible par un décret du nouveau gouvernement publié il y a 10 jours.

La réforme des rythmes scolaires n'a visiblement jamais été digérée. Les demandes pour revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre sont massives.

En Ardèche, les trois quarts des communes qui ont une école ont demandé et il y aurait eu un seul refus d'après le syndicat SNUIPP. 157 communes devraient donc gommer dès la rentrée la réforme des rythmes scolaires : Tournon, Bourg-Saint-Andéol, le Cheylard, Chomérac, Cruas, Saint-Agrève pour n'en citer que quelques-unes parmi les plus peuplées. En revanche, Annonay, Guilherand-Granges, Aubenas, Privas gardent 4 jours et demi de classe.

Dans la Drôme, un peu moins de la moitié des communes, une centaine, ont demandé. Requête validée déjà pour 46 villes et villages: Pierrelatte, Portes les Valence, Livron, Loriol, Tain l'Hermitage, Pont de l'Isère par exemple. Pour 27 autres communes, l'Inspection d'Académie est partante mais il faut voir si les transports scolaires, gérés par le Département, peuvent être adaptés au nouveau planning des élèves. Décision en suspens donc.

A noter que la majorité des grandes villes de Drôme Ardèche n'ont pas demandé un retour aux 4 jours dès septembre. A Valence où la Ville a embauché, à Montélimar où tout est géré au niveau de l'Agglo, à Romans où une sociologue évalue en ce moment la réforme des rythmes scolaires, à Guilherand-Granges où on a passé déjà les contrats pour les activités périscolaires, les élus ne veulent pas ou ne peuvent pas tout détricoter dans la précipitation.Si changement il doit y avoir, ce sera à la rentrée 2018.

DRÔME - Les communes dont le dossier est validé :

Allex

Aurel

Barbières

Beaumont-Monteux

Beausemblant

Bellegarde-en-Diois

Bouchet

Chabrillan

Chanos-Curson

Chantemerle-les-Blés

Chateauneuf-de-Galaure

Dieulefit

Génissieux

Granges-les-Beaumont

La Baume-de-Transit

La Chapelle-en-Vercors

La Roche-de-Glun

Lapeyrouse-Mornay

Laveyron

Le Chaffal

Le Poët-Laval

Livron-sur-Drôme

Loriol-sur-Drôme

Luc-en-Diois

Mérindol-les-Oliviers

Montbrun-les-Bains

Montjoyer

Moras-en-Valloire

Pierrelatte

Ponsas

Pont de l'Isère

Portes-lès-Valence

Réauville

Rochegude

Saint-Donat-sur-L'Herbasse

Saint-Nazaire-en-Royans

Saint-Nazaire-le-Désert

Saint-Restitut

Saint-Thomas-en-Royans

Saint-Uze

Sainte-Eulalie-en-Royans

Tain-l'Hermitage

Tulette

Vercheny

Vesc

DRÔME - Les communes pour lesquelles ce n'est pas encore définitivement tranché :

Pour ces communes, la direction de l’Académie de Grenoble autorise le retour à la semaine de quatre jours, sous réserve que le transport scolaire géré par le Département puisse être adapté à ces nouveaux horaires.

Grane

Sainte-Croix

Andancette

La Motte-Chalancon

Remuzat

Beaumont-Lès-Valence

Chabeuil

Chateauneuf-sur-Isère

Le Grand Serre

Mirabel-Lès-Baronnies

Rochefort-Samson

Sédéron

Saou

Soyans

Châtillon-en-Diois

Menglon

Montchenu

Saint-Christophe et le Laris

Marges

Érome

Gervans

Serves-sur-Rhône

Ratières

Saint-Avit

Saint-Martin-d'Août

Tersanne

La Baume-Cornillane

Ourches

Charmes-sur-l'Herbasse

Chatuzange-Le-Goubet

Hauterives

La Bégude-de-Mazenc

Montléger

Vaunaveys-La-Rochette

Albon

Montlaure-en-Diois

Recoubeau-Jansac

Condorcet

Saint-Féréol-Trente-Pas

Montmiral

Saint-Michel-sur-Savasse

Claveyson

Fay-le-Clos

La Motte-de-Galaure

Mureils

Crozes-Hermitage

Larnage

Chateaudouble

Combovin

Peyrus

ARDECHE - Les communes qui reviendraient à 4 jours

ATTENTION / Liste publiée par le syndicat enseignant Snuipp-FSU, à l'issue du CDEN, en attente de validation définitive par l'Inspection d'Académie.