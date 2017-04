La Présidentielle vue de Bretagne / Episode 2 : quel avenir pour la réforme des rythmes scolaires ?

4 jours et demi au lieu de 4 jours : depuis 2013, la réforme des rythmes scolaires a changé le quotidien des élèves du primaire. Avec, en contrepartie, des cours qui se terminent plus tôt, et des temps d'accueil périscolaires assez controversés. Qu'en pense-t-on en Bretagne ?

" Je pense que ça leur fait du bien, aux enfants, de sortir un peu plus tôt, et d'avoir des activités après ". Pour cette maman de Concarneau, la réforme des rythmes est une réussite. Son avis ne fait pas forcément l'unanimité, mais si on demande à l'un des élèves de cette école, il y aussi de l'enthousiasme, notamment parce qu'il y a du choix dans les activités.

Cuisine, atelier photo, sport...

Pour Thomas, en CM1, la dernière activité en date, c'est l'atelier photo " on apprend à faire des photos, et à illustrer des expressions. C'est comme des cours, j'apprends des choses ". Mais sans doute, on l'imagine, dans un contexte plus détendu. Confirmation de la maman rencontrée au début du reportage " ils sont un peu plus calmes quand ils reviennent à la maison le soir ".

Une des premières réformes du quinquennat

C'est l'une des réformes qui aura fait beaucoup fait parler d'elle pendant ce quinquennat. La réforme des rythmes scolaires a donné une 9e demi-journée aux enfants scolarisés dans le primaire : 4 jours et demi au lieu de 4 jours. La semaine des élèves du primaire a considérablement changé. Avec en contrepartie des cours qui se terminent plus tôt et des temps d'accueil périscolaires, les fameux "TAP" qui ont été bien controversés, parce que très différents d'une commune à l'autre. En cause, bien sûr, les moyens attribués par l'état aux communes.

Que veulent faire les principaux candidats ?

Benoit Hamon, défend la réforme et propose d'augmenter les aides aux communes pour organiser les TAP... +25%

Emmanuel Macron veut donner le choix aux acteurs locaux, et réaliser une "concertation apaisée" sur le temps de travail en classe. Son programme pour l'Education.

Jean-Luc Mélenchon propose d'abroger le décret Peillon sur les rythmes scolaires, mais de donner plus de moyens à l'Education et réduire le nombre d'élèves par classe. (5e paragraphe de sa lettre aux enseignants).

François Fillon souhaite " repartir du terrain", et laisser les collectivités décider. (proposition N°3 dans "Education") Le candidat de la droite veut trancher le débat d'ici 2018.

Marine Le Pen, dans son programme indique juste qu'il veut "revenir" sur la réforme des rythmes (proposition 104).

Et si on prenait le temps ?

Mais si l'important n'était pas d'abord de prendre le temps ? Quelle que soit l'opinion des candidats sur la réforme, le syndicat SNUIP demande surtout un peu de continuité. Ne pas tout casser pour refaire tout dans la précipitation. Martine Derrien, la responsable du syndicat dans le Morbihan " Il faut vraiment laisser le temps pour que les réformes se mettent en place. Donc, tout mettre à plat pour tout refaire, je ne pense pas que ce soit une bonne idée ".

Sous Sarkozy, la réforme Darcos sur les "4 jours" était passée dès 2008... Sous Hollande, la réforme Peillon des "4 jours et demi" dès 2013... Et si on attendait un peu avant la prochaine ?