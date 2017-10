Rythmes scolaires : Revenir ou non à la semaine de 4 jours ?

Depuis le décret Blanquer du mois de juin, les communes ont la possibilité de revenir à la semaine de quatre jours d'école. Plusieurs villes y sont repassées dès la rentrée de septembre, mais d'autres comme Rouen ou Le Havre se posent encore la question.

Devant l'école maternelle Marie Houdemare, près de l'hôtel de ville de Rouen, les parents sont unanimes. Cinq jours d'école sans pause au milieu... "Moi je trouve ça un peu long. Mais c'est vrai que pour les parents qui travaillent tous les jours, c'est un peu compliqué", concède Virginie, mère au foyer.

"Le mercredi, c'est le jour des activités pour les enfants, ils pourraient dormir le matin et avoir les activités l'après-midi, pour être moins fatigués en fin de semaine", ajoute Vanessa, agent de la fonction publique et mère d'une petite fille de quatre ans.

Et pour Julien, père de deux filles de trois et neuf ans, C'est au moment des vacances que c'est la fatigue se fait vraiment sentir. "Quand on est sur la zone où la période entre les vacances de printemps et les vacances d'été est la plus longue, on le sent."

Quelle direction pour Rouen ?

Avec cinq réveils par semaine, les enfants sont plus fatigués, particulièrement en maternelle. Et pour Marceau Privat du SNUIPP, le syndicat des instituteurs, la semaine de quatre jours et demi ne change pas radicalement les rythmes scolaires : à peine une demi-heure le matin et un quart d'heure le soir. "Ça fait quand même des journées très chargée, et un mercredi matin qui attire plus de fatigabilité pour les élèves. Et puis on s'aperçoit qu'au niveau des apprentissages, ça n'apporte rien si ce n'est que les enfants sont plus rapidement fatigués."

Rouen avait adhéré dès la première année à la semaine de 4 jours et demi, en septembre 2013. Pour Frédéric Marchand, l'adjoint au maire chargé des écoles, l'annonce de ce décret a été brutale. "Remettre le débat au mois de juin, à un moment où tout le monde est fatigué, c'est remettre en jeu des rentrées qui sont déjà préparées avec des budgets qui sont déjà votés. Et quand on part dans l'inconnue, c'est les enfants qui sont en dangers."

Une concertation se met donc en place à Rouen, avec les parents d'élèves, les conseils d'écoles et les élus, et la perspective d'une rentrée 2018 à quatre jours n'est pas exclue. "Si c'est pour la prochaine rentrée, à la fin de premier trimestre 2018, on doit quasiment avoir bouclé une première décision." D'ici là, la mairie doit entendre toutes les parties et présenter les conclusions de cette concertation au maire Yvon Robert, qui prendra la décision finale

Consultation en ligne au Havre

Au Havre, on compte 95 écoles publiques, 15 326 élèves en maternelle et élémentaires. La municipalité a décidé de consulter les parents d'élèves, après avoir demandé leur avis aux conseils d'école en juin. Un questionnaire est donc en ligne sur le site de la ville.

Une méthode critiquée par l'opposition, car il pourrait y avoir de la fraude, avec par exemple un nombre de questionnaires supérieur au nombre d'élèves par école. Mais Florence Thibaudeau-Rainot, adjointe au maire du Havre chargée de l'éducation, rappelle que la municipalité a laissé le choix aux écoles de mener une consultation en interne.

"Il faut quand même savoir que les conseils d'école au mois de juin se sont prononcé à 92% pour un retour à la semaine de quatre jours", ajoute-t-elle. Les parents ou grands-parents concernés ont jusqu'au 12 novembre pour répondre à ce questionnaire.

Quatre jours ou quatre et demi, une décision à prendre encore à Rouen, à Evreux, ou au Havre, avec en toile de fond, la possible suppression du fond d'aide aux activités périscolaire d'ici 2019.