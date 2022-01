Sablé-sur-Sarthe : faute d'enseignant, une classe de CE2-CM1 privée de cours depuis le 10 décembre

"Mon garçon est enfermé depuis plus d'un mois à la maison, il devient fou !". Comme d'autres parents d'élèves de l'école Gai Levant dans le quartier Montreux à Sablé-sur-Sarthe, Abchata ne sait plus comment gérer l'absence d'enseignant dans la classe de son fils. Depuis le 10 décembre et l'arrêt de travail de l'institutrice titulaire, les élèves de CE2-CM1 n'ont eu qu'une journée de cours, le 17 janvier. "Il a envie de sortir, de jouer avec ses copains, mais il ne peut pas. Il passe ses journées à jouer ou regarder la télé, et moi je dois aller travailler donc je dois parfois le laisser une demi-heure tout seul le temps que de trouver quelqu'un pour le garder. Il a neuf ans, je sais que je n'ai pas le droit, mais qu'est ce que je peux faire d'autre ?", poursuit la mère de famille.

Un remplaçant avait dans un premier temps été trouvé par la direction académique, avant d'être lui aussi mis en arrêt. Avant qu'une autre, présente la journée du 17 janvier, soit à son tour arrêtée. "On ne peut pas gérer cette situation, déplore Abchata, un enfant en CM1 qui ne va pas à l'école c'est inacceptable". D'autant plus que son fils prend aussi du retard dans son apprentissage : "on lui dit de faire des devoirs, il répond qu'il n'a pas de devoirs".

Un nouveau remplaçant ce jeudi ?

Du côté de la direction académique, on déplore la situation tout en expliquant ne pas être responsable des arrêts en cascade. Un nouveau remplaçant doit par ailleurs arriver dans l'école ce jeudi 27 janvier, ou vendredi 28 en raison du mouvement de grève dans l'éducation nationale. Mais Abchata commence à ne plus y croire et prévoit déjà un plan B : "_si d'ici deux semaines il n'y a pas de maîtresse, il ne sera plus dans cette école_. Je n'ai pas d'autre choix, mon fils doit être scolarisé".