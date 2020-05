Sablé-sur-Sarthe ferme une de ses écoles pour suspicion de Covid-19

L'école Gai-Levant ne sera restée ouverte que deux jours. Après deux établissements du Mans, c'est au tour de cette école élémentaire du quartier de Montreux de Sablé-sur-Sarthe de fermer ses portes pour suspicion de coronavirus Covid-19, ce jeudi 14 mai. Le maire, Marc Joulaud, a mis en place la procédure départementale élaborée par le préfet, l'association des maires et l'ARS, quand il a appris qu'un membre de l'équipe pédagogique présent à la pré-rentrée, le lundi 11 mai, était potentiellement contaminé par le Covid-19.

La réouverture soumise au résultat du test de dépistage

Cette personne a été dépistée. Ses résultats sont attendus "pour la fin de la semaine", selon un communiqué de la mairie. Si le test est négatif, l'établissement rouvrira dès le début de la semaine prochaine. "Une désinfection complète des locaux et du mobilier a d'ores et déjà été effectuée", indique la mairie. S'il s'avère que cette personne est contaminée, "l'école restera fermée et des tests de dépistage de plus grand ampleur seront réalisés.'"

"Cette situation montre l'importance des tests de dépistage" - Marc Joulaud

Le maire de Sablé-sur-Sarthe tacle au passage la gestion du déconfinement par le gouvernement : "L'Etat doit mettre en place les moyens qui nous permettrons de relancer l'activité et de réussir le déconfinement. Cela passe notamment par des campagnes de dépistage massif."