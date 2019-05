Saint-Amant-Roche-Savine : le collège recrute pour sa nouvelle section "raid-multisports de pleine nature"

Les élèves ont été soumis à des épreuves de VTT et de course à pied

Saint-Amant-Roche-Savine, France

ll y a entre 12 et 16 places. Autant dire que 19 candidats, "c'est un grand succès" pour le collège, selon le principal, Alain Tastet. Le petit collège de Saint-Amant-Roche-Savine, dans le Puy-de-Dôme, a lancé, ce mercredi, les tests de sa nouvelle section "raid multisports de pleine nature", qui ouvrira à la prochaine rentrée. 19 garçons et filles ont décidé de tenter l'aventure. Plus de la moitié sont déjà collégiens à Saint-Amant-Roche-Savine, mais certains viennent d'autres lieux d'Auvergne.

"Cette année, nous avons déjà organisé des sorties accrobranche, ski de fond, équitation, cross", raconte le principal adjoint Alain Tastet. _"Les élèves étaient motivés puisqu'_un de nos collégiens a même remporté un cross au niveau local. On s'est donc dit qu'on pouvait créer une section l'année prochaine " explique-t-il.

Une volonté de dynamiser les territoires ruraux

Ces élèves ont passé une après-midi de tests, encadrés par le professeur d'EPS du collège Romain Chazot et deux membres du club de sport Courir en Livradois-Forez qui tenaient le chronomètre. Les épreuves consistaient en un parcours en VTT derrière le terrain de sport du collège, avec des slaloms, le franchissement d'une butte et un freinage d'urgence. Ensuite, les 19 postulants ont dû courir sur un terrain entre deux lignes blanches. Ils étaient éliminés lorsqu'ils ne pouvaient plus tenir le rythme.

Ensuite, voici l’épreuve de course à pied : des départs sur un terrain de sport pic.twitter.com/9HV1SInW6g — Mickaël Chailloux (@Mike_Chailloux) May 15, 2019

Chaque élève s'est ensuite entretenu avec le professeur d'EPS et les deux membres du club afin d'évaluer leur motivation. Car "la priorité, c'est la scolarité" insiste Romain Chazot. Les différents élèves sont donc questionnés sur leur envie de se dépasser mais tout en continuant à s'investir pleinement dans leurs cours.

Les entretiens se déroulent en petit comité © Radio France - Mickaël Chailloux

Au programme : course d'orientation, VTT et marche à pied

Cette section est articulée autour de trois pratiques : la course d'orientation, le VTT mais aussi le rando-raid (un mélange de marche à pied et de courses orientée). Tout cela à deux pas du collège. "Au niveau de l'établissement, on n'est pas bien doté en gymnase. En revanche, autour de nous, on a la nature : idéal pour faire de la randonnée ou du VTT" explique le professeur.

Le recteur a donné son feu vert pour l'installation d'une telle section. "On espère que cette section leur permettra de vivre une scolarité épanouie et plus joyeuse" estime le principal.