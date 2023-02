Saint-Ambroix : un robot pour faciliter la scolarisation d'un enfant malade

Mathéo ne peut plus venir en classe depuis novembre, suite à une lourde opération chirurgicale : le robot Beam, c'est donc ses yeux et ses oreilles dans la classe. L'enfant contrôle le robot de chez lui grâce à un ordinateur et un joystick : " Il peut zoomer " explique Mylène Béranger, coordinatrice de l'APADHE (Aménagement Pédagogique A Domicile à l'Hôpital et à l'Ecole). " Il peut se déplacer, monter le volume, parler. Il commande tout à distance. Un autre modèle de robot plus petit est disponible pour des élèves plus jeunes, équipé celui-ci d'une tablette. Le kit (robot et ordinateur) coûte environ 4.500 euros. Nous en avons reçus huit pour tout le département du Cher. L'ensemble des départements est pourvu en France."

Le robot Beam s'adresse aux élèves de fin de primaire © Radio France - Michel Benoit

Mathéo apparait à travers un écran sur la tête du robot : " Il n'y a pas de souci " se réjouit Anthony Aliagas, professeur des écoles à Saint-Ambroix. " On l'entend bien. On voit quand il lève la main. On travaille normalement, que ce soit en groupe classe ou en ateliers. C'est la première fois que j'expérimente cela, et je suis ravi. Evidemment, cela demande une organisation de travail puisqu'il faut envoyer les supports de cours de manière dématérialisés en amont du travail en classe."

C'est presque comme si Mathéo se trouvait dans la classe ; ses camarades se montrent solidaires : " On fait attention à Mathéo, à travers l'écran où il apparaît " résume Noam, un élève de cette classe de CM2. "Notamment en atelier. S'il voit mal, on écrit plus gros. Ou alors il se rapproche en déplaçant le robot. On a l'impression qu'il est avec nous, c'est bien."

Mylène Béranger, du SAPAD 18, Anthony Aliagas, professeur des écoles et Pierre-Alain Chiffre, DASEN du Cher © Radio France - Michel Benoit

L'enfant malade garde ainsi des liens avec ses amis, souligne Mylène Béranger : " C'est une énorme avancée. Avant, le maître venait à la maison ou les professeurs, mais on avait des élèves qui étaient seuls. Et aujourd'hui, grâce à ce robot, Mathéo, deux heures par jour, il est en classe. Il est donc à sa place d'enfant, à sa place d'élève."

Mathéo et sa maman n'y voient également que des avantages : " Grâce au robot, si j'ai un problème, je peux demander de l'aide à mes amis. Je travaille en même temps qu'eux et avec eux " apprécie Mathéo. Pour sa maman, les intérêts sont nombreux également : " Cette année, Mathéo est quasiment au même niveau que les autres élèves, alors que c'était plus compliqué dans les classes précédentes. Et il est beaucoup mieux moralement parce qu'il a toujours ce lien avec ses amis de l'école, avec la classe. Il y a une vraie interactivité alors qu'auparavant, les cours et les exercices étaient donnés à la maison par les enseignants mais c'était uniquement à base d'écrit ou de dessin. Là, Mathéo s'exprime vraiment. C'est vraiment très bien."

Noam peut travailler avec son copain Mathéo, bloqué chez lui © Radio France - Michel Benoit

Mathéo se connecte deux heures environ par jour... Son maître continue néanmoins de se rendre chaque semaine dans la famille pour épauler l'enfant. Le plus grand souhait de l'enfant serait tout de même de revenir vite en classe. Ce sera peut-être après les vacances de février.