Seine-Maritime : les parents réclament l'ouverture d'une nouvelle classe à Saint-Aubin-Celloville

Ce mercredi 21 juin, les parents étaient rassemblés (comme tous les jours depuis deux semaines) devant les écoles maternelle et primaire de Saint-Aubin-Celloville (Seine-Maritime). Ils réclament l'ouverture d'une 5ème classe à la rentrée 2017 pour alléger les effectifs.

Depuis 15 jours maintenant les parents des écoles maternelles et primaires de Saint-Aubin-Celloville (près de Rouen en Seine-Maritime) sont mobilisés. Chaque matin ils bloquent l'entrée, pancartes à la main. La raison : ils souhaitent l'ouverture d'une cinquième classe à la rentrée (septembre 2017), afin d'alléger les effectifs. Ce mercredi matin, ils étaient présents de 7h30 à 10h30. Un mouvement soutenu par l'école et surtout compris par les enfants qui s'impliquent eux aussi.

Sylia, 10 ans et sa petite sœur sont elles aussi mobilisées. Pour faire bouger les choses elles ont même repris la chanson "Cette année-là" de Claude François, en changeant quelques paroles. © Radio France - Comte Kathleen

Pour écouter la nouvelle version de Cette année-là de Claude François, reprise par les enfants, c'est ici :

Pour l'instant l'école compte 96 élèves. A la rentrée ce chiffre risque de passer à 122 (maternelle et primaire confondues). Pour gérer ce flux, les parents souhaitent l'ouverture d'une cinquième classe. Angélique Violier, parent d'élèves : "Si par exemple les CM1 font un contrôle, les CE2 font peut-être une leçon mais les CM2 font autre chose donc il y a du mouvement, du bruit, des questions etc. qui peuvent gêner la concentration de ceux qui font leur évaluation. Et puisque le nombre d'élèves augmente on se dit qu'on peut obtenir cette ouverture et pouvoir avoir des conditions de travail normales."

Pour l'instant l'école compte quatre classes : deux à double niveaux et deux à triple niveaux. Si l'ouverture de la nouvelle classe n'est pas effective à la rentrée, les quatre classes seront toutes à triple niveaux et devraient dépasser les 30 élèves par classe :

En maternelle : petite/moyenne/grande section ; moyenne et grande sections et CP

En primaire : CP/CE1/CE2 ; CE2/CM1/CM2

L'ouverture de la 5ème classe permettrait donc d'après les parents de rester sur des classes à double niveaux et sur des effectifs plus faible par classe. Quant au rectorat - joint par téléphone - il explique que la carte scolaire est en train d'être faite et que de nombreux changements pourraient intervenir d'ici septembre. Des changements qui devraient être communiqués en juillet. Un des parents d'élèves avait rendez-vous ce mercredi midi avec une inspectrice de l'Académie, le dossier doit être remonté au DASEN (Directeur académique des services de l'éducation nationale).

Jeudi et vendredi c'est au tour des parents d'élèves de bloquer l'école "La Rosace" d'Ourville-en-Caux (Seine-Maritime). Cette fois pour proteste contre l'éventuelle fermeture d'une classe.