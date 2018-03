Saint-Brieuc, France

Bip, bip. Classe de Grande section. Des enfants programment un petit robot jaune et noir, comme un jouet en forme d'abeille. C'est le Bee Bot. Bip, bip. "On programme et on code", annonce fièrement Inès, 5 ans. "Imagine, le Bee Bot doit avancer jusqu'à la ruche, tu dois faire trois pas sur ça et après il avance jusqu'à la ruche". Bip. Tellement évident. Le petit robot est programmé pour effectuer un parcours sur un tapis de jeu quadrillé. "C'est ludique, les enfants manipulent, ils sont dans le concret donc forcément ça fonctionne", observe Emilie Collet, la maitresse de Grande section et directrice de l'école.

Les élèves font des mathématiques sur des tablettes tactiles © Radio France - Johan Moison

Des robots, des tablettes, des ordinateurs...

L'équipe d'enseignants a imaginé le projet et l'association des parents d'élèves a avancé l'argent pour acheter les robots. La mairie devrait verser une subvention en retour. L'école est également dotée de tablettes et d'ordinateurs, autant d'outils qu'on verra "dans l'avenir assez régulièrement dans les classes" et qui pourraient bien réconcilier les petits français avec les mathématiques. "On apprend les mathématiques en les rendant plus concrètes en s'y faisant plaisir" estime Armande Le Pellec Muller, nouvelle rectrice de l'Académie de Rennes. "Cela permet des conditions plus propices aux apprentissages qui laisseront des traces positives sur les apprentissages en mathématiques".

... mais aussi des papiers et des crayons

Pour ceux qui redoutent l'arrivée des outils numériques, notamment des écrans, dans les écoles. La rectrice rappelle qu'on utilise encore "des papiers et des crayons et que tous les supports sont importants s'ils permettent de meilleures conditions d'apprentissage".