Saint-Brieuc : la rentrée perturbée par la découverte d'amiante

Huit écoles ne vont pas rouvrir ce 11 mai à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Des travaux, menés par une entreprise extérieure pour installer des distributeurs de savons, ont propagé de l'amiante dans les bâtiments. La mairie évoque une "potentielle exposition accidentelle".

Des analyses en cours et à venir

Les élèves des écoles Berthelot, Grand Clos, La Ville Hellio, Yves-Dollo, Jacques-Brel, ne retrouveront pas leur classe la semaine prochaine.

Ce jeudi 7 mai, un diagnostiqueur est venu sur place pour faire des analyses. Les résultats seront connus au plus tard le mardi 12 mai. La ville explique que si ces analyses ne révèlent pas de présence d'amiante, la prérentrée des enseignants et agents sera organisée les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Pour les enfants, la rentrée se fera à partir du lundi 18 mai. Dans le cas contraire "la ville mettra en place d'autres mesures et la rentrée sera reportée à une date indéfinie".

Pour les école Brèche aux Cornes, La Croix Rouge et Balzac, les analyses n'auront lieu que le lundi 11 mai. Cette fois, les résultats seront connus le jeudi 14 mai.

La rentrée perturbée

Une situation qui perturbe forcement le calendrier de reprise pour ces trois écoles. "Si les résultats de ces analyses ne présentent pas d'amiante, le calendrier de réouverture sera le suivant : prérentrée des enseignants et agents : lundi 18 mai et mardi 19 mai et rentrée des élèves à partir du lundi 25 mai" indique la ville de Saint-Brieuc.

En revanche, si les résultats présentent là aussi de l'amiante, la ville mettra en place d'autres mesures et la rentrée sera reportée à une date indéfinie. Les enfants des personnels prioritaires pourront être accueillis dans une autre école à partir du 14 mai.

De plus, "le site de Berthelot étant concerné par ces analyses en cours, l’accueil de loisirs prévu le mercredi 13 mai pour les enfants de Grande Section, CP et CM2, et les enfants des personnels prioritaires de la gestion de crise, se déroulera au Scoubidou, à l'école Jean- Nicolas et à l'école Beauvallon", précise la ville.