Saint-Brieuc : ouverture d'une première année de médecine avec... 16 élèves !

Saint-Brieuc, France

Pour cette première première... première année de médecine à Saint-Brieuc, ils ne sont que 16 étudiants (pour 30 places disponibles) contre 1200 à Rennes.

Le professeur n'est pas dans la classe mais sur un écran © Radio France - Johan Moison

Pas de logement à payer

Devant eux, dans la petite salle de classe : pas de professeur en chair et en os mais un écran qui diffuse en direct le cours d'un professeur filmé dans un amphithéâtre de la fac de médecine à Rennes. La formule permet notamment à certaines familles de faire des économies de logement. "C'est une belle opportunité de rester près de chez moi et d'optimiser mes chances de réussir le concours de médecine", explique, Louis 17 ans qui habite chez ses parents à Saint-Brieuc. "On est dans _un petit groupe, ça se rapproche du lycée_, on est moins perturbé que dans des amphis avec 400 étudiants et puis il n'y pas l'inconvénient d'habiter seul pour la première année". "On est un petit groupe sympa, on a déjà commencé à discuter, on va essayer de tous se tirer vers le haut", poursuit Emma, 17 ans de Langueux près de saint-Brieuc.

Formation identique à celle de Rennes

La formation dispensée à Saint-Brieuc est exactement la même qu'à Rennes. En cas de problème technique si la diffusion du cours en direct est interrompue par exemple, eh bien le cours est rediffusé ultérieurement. Il y aura aussi des travaux dirigés en visioconférences où les étudiants de Saint-Brieuc pourront échanger en direct avec des tuteurs à Rennes. A l'issue de cette première année, les étudiants pourront intégrer des cursus de médecine, de pharmacie, dentaire ou sage femme à Rennes.

A Rennes, environ deux tiers des étudiants suivent déjà ces cours magistraux depuis un amphithéâtre connecté à celui où l’enseignant intervient. Pour ces cours vidéo-diffusés à Saint-Brieuc et Vannes, il s’agit simplement de salles connectées en plus, localisées sur des campus externalisé.s