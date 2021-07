Saint-Céneré : la propriétaire d'un château offre une parcelle de 8.000 m² à la commune pour sauver une école

À Saint-Céneré, au nord-est de Laval, l'école de la commune va être sauvée grâce au don d'une famille. Sylvia Spahija et ses six enfants, propriétaires du château de la Ducherie, viennent d'offrir à la municipalité une parcelle de 8.000 mètres carrés. Objectif : faire venir des jeunes couples.

Le village de Saint-Céneré, au nord-est de Laval, a trouvé "ses anges-gardiens, ses bienfaiteurs", selon la maire déléguée. La famille Spahija, propriétaire du château de la Ducherie, vient d'offrir une parcelle de 8.000 mètres carrés à la commune. Ce terrain va permettre de faire construire des nouveaux lotissements, d'accueillir des jeunes couples avec enfants et donc de sauver l'école de Saint-Céneré. Les effectifs vont encore baisser à la rentrée et sans ce lotissement, l'école aurait pu fermer.

"Dès lors qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus de vie"

L'emplacement de la parcelle est idéal : il n'y a que la route à traverser. La maire déléguée de Saint-Céneré, Évelyne Dupont, ne pouvait pas rêver mieux pour sa commune. "L'école est juste en face de la parcelle où il y aura le futur lotissement, mais vraiment, juste en face !", décrit Évelyne Dupont, la maire déléguée de Saint-Céneré.

L'école Christian Cabrol de Saint-Céneré est située juste en face de la parcelle offerte par la famille Spahija. © Radio France - Maïwenn Bordron

Il y a deux classes à niveaux multiples et une trentaine d'élèves dans l'école Christian Cabrol. À la rentrée, les effectifs baissent encore et sans ce projet de lotissement, l'établissement était voué à fermer. Le dernier commerce de Saint-Céneré, un café-restaurant, a fermé en 1997 : il ne reste plus que l'école pour faire vivre le village de 500 habitants. "Si vous avez une école, vous gardez une population, vous avez des enfants, mais dès lors qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus de vie", affirme la maire déléguée. Une des propriétaires du château de la Ducherie, Sylvia Spahija confirme : sans l'école, le "village était définitivement mort".

Sylvia Spahija a acheté ce château il y a trois ans avec son mari Korap. Il est décédé l'été dernier et elle a tenu à mener à bien leur projet jusqu'au bout. "Mon mari avait 72 ans. Moi, j'ai eu 68. On n'avait pas forcément envie d'aller gambader en bas du terrain. On s'est dit voilà, on va le donner ce terrain. Au moins, c'est une bonne action. Ça va profiter aux enfants qui sont tellement mignons", retrace Sylvia Spahija. La famille n'avait pas vraiment d'utilité de ce terrain, à part "un terrain de foot pour les petits-enfants". Sans la parcelle, il reste plus de 6 hectares de terrain au château de la Ducherie. Sylvia Spahija et son mari ont invité plusieurs fois une des classes de l'école dans leur domaine, pour un arbre de Noël notamment. Ils se sont vite pris d'affection pour ces "gamins" et ont touchés par le sort réservé à l'école.

Avec mon mari, on avait une appréhension : les gamins, ils vont aller où à l'école ?

Sylvia Spahija, propriétaire du château de la Ducherie

Le terrain offert par la famille Spahija fait 8000 mètres carrés : 10 pavillons vont y être construits. © Radio France - Maïwenn Bordron

Sans "cette histoire de risque de fermeture d'école", Sylvia Spahija et son mari auraient gardé leur terrain. "C'est pour les enfants qu'on l'a fait et uniquement pour que les enfants puissent continuer à aller à l'école dans leur village", insiste la propriétaire. Dix pavillons vont être construits sur la parcelle, dix couples avec enfants pourraient donc s'y installer. "Nous avons un bureau d'études qui nous donnerait un projet dans les deux ou trois mois à venir et nous songeons à entamer les travaux d'ici la fin de l'année", souligne Évelyne Dupont, la maire déléguée de Saint-Céneré. Les premières familles pourraient emménager à Saint-Céneré dès 2022.