Saint-Chamond : 300 enfants recevront un petit-déjeuner par semaine à l'école jusqu'au mois d'avril

L'opération a pour but d'éduquer les enfants mais aussi leurs parents à l'importance de ce premier repas de la journée et implique 4 établissements scolaires de la commune.

Du pain, du fromage et du jus de pomme au menu ce matin là à l'école Lamartine.

Vous connaissez l'adage : c'est le repas le plus important de la journée ! Depuis le 18 novembre, la ville de Saint-Chamond propose des petits-déjeuners dans 4 écoles de la commune, une fois par semaine. Une opération qui va se tenir jusqu'au 15 avril et qui a pour but d'éduquer les enfants à l'importance de ce premier repas de la journée. Pourtant, selon le Ministère de l'Education Nationale, au moins 3 élèves par classe arrivent à l'école le ventre vide. Une donnée qui s'accentue dans les zones d'éducation prioritaire.

"On ne se substitue pas aux parents"

Le maire de Saint-Chamond, Hervé Reynaud, lance donc cette expérimentation avant, peut-être de l'élargir aux 23 établissements scolaires de la commune : "On l'avait fait de manière expérimentale en 2019-2020 dans une école de la ville. Nous avons souhaité le développer à travers une délibération en octobre dernier à quatre école publiques de la vie. L'objectif c'est de recevoir un petit-déjeuner mais aussi l'éducation au gout et le tri des déchets. Il ne s'agit pas de se substituer aux parents mais d'être complémentaire

