Saint-Chamond, France

Au collège Jean Rostand de Saint-Chamond, depuis trois ans, les portes restent ouvertes pendant les vacances. Au programme : cuisine, visites culturelles, cours de maths, de français, ou encore stages pour les élèves de troisième. C'est l'opération "Collège ouvert". Sur les 330 collégiens, 130 participent. Cinquante élèves de CM1 et de CM2 se joignent aux activités, pour prendre leurs premiers repères dans leur futur collège.

Une opération qui séduit parents, élèves, et professeurs

Quadrilena est en 3ème, elle a choisi le parcours "Avenir +", qui lui permet de faire un stage pendant ses vacances. En 5ème et en 4ème, elle avait déjà profité de "Collège ouvert" : "On découvre plein de choses, et puis on se rend compte qu'on n'est pas tout seul ! explique l'adolescente, qu'on a de l'aide et du soutien, qu'à part nos parents il y a des gens extérieurs, nos professeurs !"

A la fin de la semaine d'activités, le collège organise une soirée d'échange entre parents, élèves et professeurs. C'est rassurant pour Dorothée et Bertrand, parent d'Hugo, élève en 5ème, mais surtout, cela fait plaisir : "Au-delà de l'apprentissage, on voit qu'ils sont impliqués dans l'extra-scolaire, dans la vie dans l'enfant, pas juste dans la transmission de savoir."

Montrer ce qu'est vraiment le collège Jean Rostand, classé en réseau d'éducation prioritaire

Le collège Jean Rostand, qui est classé en REP+. Une étiquette qui amène le cliché d'un établissement difficile, mais justement, ce genre d'opération peut faire évoluer les esprits. Pour cela, toute l'équipe du collège se mobilise :"C'est beaucoup d'énergie, confesse Benjamin Sciabbarrasi, le principal adjoint, mais c'est aussi beaucoup de satisfaction. On le fait d'abord pour les élèves, et pour l'image du collège. C'est important que les parents sachent qu'on fait des choses de qualité. On est assez fier du travail qu'on accomplit."

Benjamin Sciabbarrasi, le principal adjoint du collège Jean Rostand de Saint-Chamond, est fier de l'opération. Copier

Un travail reconnu par les élèves, qui sont nombreux à demander avec impatience le programme des activités pour les prochaines vacances. Problème : le nombre de places est limité, alors l'équipe pédagogique réfléchit à des aménagements pour pouvoir accueillir plus de collégiens.