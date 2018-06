Saint-Cyr-sur-Loire, France

La première pierre du nouveau groupe scolaire de Saint-Cyr-sur-Loire a été posée, ce vendredi 23 juin, en présence d'un groupe d'enfants qui seront les premiers en septembre 2019 à inaugurer cette nouvelle école. Le futur groupe scolaire élémentaire dans le parc Montjoie en plein coeur de ville sera à la fois une école mais aussi un jardin avec des arbres préservés pendant le chantier, des toits végétalisés et même un potager pédagogique !

Les 350 enfants de 4 écoles primaires et maternelles de Saint Cyr (Jean Moulin, République, Honoré de Balzac et Anatole France) vont donc être regroupés dès la rentrée de septembre 2019. L'enthousiasme est général chez les enfants qui ont vu les maquettes et les dessins de cette future école et chez les parents même si certains regrettent un peu l'aspect familial des quatre petites écoles concernées.

Les dessins des enfants déposés dans les murs de la future école

Pour préparer cette pose de première pierre, les enseignants avaient demandé aux enfants de faire des dessins et de décrire leur école du futur : "des tablettes pour tous, une maîtresse sous forme d'hologramme et des crayons qui écrivent à la place des écoliers" !

Les dessins des écoliers et les documents signés par les élus ont été glissés dans des cylindres et les enfants eux aussi ont manié la truelle et le ciment pour sceller ces documents dans les murs de leur future école. Chaque année, près de 1.200 élèves sont scolarisés dans les écoles primaires et maternelles.